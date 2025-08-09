ПУТИН ПОНУДИО ПРЕКИД ВАТРЕ У УКРАЈИНИ Ово су детаљи мировног предлога УКРАЈИНЦИМА СЕ НЕЋЕ НИКАКО ДОПАСТИ
Руски председник Владимир Путин изнео је свеобухватан предлог за прекид ватре у Украјини током састанка с америчким изаслаником Стивом Виткофом, понудивши обуставу ватре у замену за источне регионе Украјине, известио је Wall Street Journal.
Упркос тврдњи америчког председника Доналда Трампа да разговори између Виткофа и Путина нису представљали пробој у мировним преговорима, он је 8. августа најавио да ће се 15. августа на Аљасци први пут лично састати с Путином.
Према наводима европских званичника упознатих са садржајем позива од стране Виткофа, Путин је рекао да би се Русија сложила с потпуним прекидом ватре ако се украјинске снаге повуку из Доњецке области, чиме би Москва добила пуну контролу над Доњецком и Луганском облашћу, као и над Кримом, известио је WSJ.
Европски званичници упознати с предлогом изразили су озбиљне сумње у план, забринути да Путин продужава преговоре како би избегао оштре секундарне санкције које је предложио амерички председник Доналд Трамп.
Додатне резерве односе се на недостатак јасноће о територијама које су руске снаге делимично окупирале у Запорошкој и Херсонској области, уз различита тумачења да ли би линија фронта била замрзнута на садашњем положају или би дошло до повлачења руских снага.
Према наводима WSJ-а, Путинов предлог има две фазе. Прва подразумева повлачење украјинских снага из Доњецка, чиме би се линија фронта замрзнула. Друга би укључивала договор Трампа и Путина о коначном мировном плану, који би се касније преговарао с председником Володимиром Зеленским.
Украјина тренутно контролише северни део Запорошке и Херсонске области, као и део Доњецке области.
У сред извештаја о предлогу, САД су последњих дана јавно разматрале могућност размене територија у замену за мир.
Трамп је 8. августа рекао новинарима да би потенцијални мировни споразум између Москве и Кијева вероватно укључивао „одређену размену територија“.
„Па, гледате територију око које се боримо три и по године. Дакле, гледамо то, али заправо гледамо да нешто и вратимо. Биће размене на обострано задовољство“, изјавио је Трамп на конференцији за новинаре заједно с лидерима Јерменије и Азербејџана.
Трамп није прецизирао на шта мисли под „разменом“. Русија је након спорних референдума 2022. године прогласила анексију четири поменуте области, које су делимично окупиране.
У очигледном притиску да се дође до мировног споразума, Трамп је поручио да ће се Зеленски „морати припремити да нешто потпише“, не откривајући услове споразума.
Bloomberg је 8. августа, позивајући се на неименоване изворе, известио да амерички и руски званичници раде на територијалном споразуму ради замрзавања сукоба и стварања основе за прекид ватре и касније техничке преговоре о коначном мировном решењу.
Кијев и Москва су одржали три рунде преговора о окончању рата, без постизања прекида ватре. Зеленски је почетком недеље сигнализирао спремност за учешће у преговорима на нивоу лидера, али није било јасно да ли ће учествовати у разговорима на Аљасци.
Председнички уред Украјине се још није јавно огласио о предлогу. Украјински званичник који је учествовао у позиву с Виткофом рекао је за WSJ да Кијев није против ниједног предлога, али је нагласио да би прекид ватре био предуслов за било какве даље кораке.
Русија је више пута јавно износила максималистичке захтеве за окончање рата, тражећи да Кијев одустане од чланства у НАТО-у и повуче трупе из све четири области као предуслов за мир. Под тим условима, неколико великих градова под контролом Украјине морало би бити предато Русији.