ТРАМП НАЈАВИО САСТАНАК С ПУТИНОМ На „столу“ ПОВРАТАК И РАЗМЕНА ТЕРИТОРИЈА између Русије и Украјине: „Тешко је! Сукоб би могао да прерасте у СВЕТСКИ РАТ, ако САД не би интервенисале“
ВАШИНГТОН: Председник САД Доналд Трамп изјавио је данас да ће ускоро имати састанак с председником Русије Владимиром Путином, уз напомену да ће локација састанка бити откривена врло брзо.
Убрзо ћу се састати са председником Путином. То би се десило раније, али, изгледа, постоје сигурносне мере које, нажалост, морају да се предузму, изјавио је Трамп новинарима.
Он је, у вези с ратом у Украјини, рекао да се у оквиру територијалног решавања те кризе разматрају размене и повратак територија.
Погледајте на територије за које се бори три и по године…Разматрамо повратак и размену неких територија. Тешко је. Део ће се вратити, део ће бити размењен, рекао је Трамп новинарима у Белој кући, додајући да ће о овоме бити речи накнадно, преносе РИА Новости.
О могућем састанку са Путином и украјинским председником Зеленским, Трамп је рекао да има осећај да постоји шанса за то и да би то питање требало да буде решено.
Он је истакао да, према његовој интуицији, овај сусрет може донети резултате.
Трамп је такође навео да је вероватно да би сукоб између Русије и Украјине могао прерасти у светски рат, уколико САД не би интервенисале.
Мислим да би, да нисмо интервенисали, сукоб Русије и Украјине могао прерасти у светски рат, а ја сам то зауставио, закључио је Трамп.