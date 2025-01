(ВИДЕО) РАСПЛАМСАО СЕ НОВИ ПОЖАР У ЛОС АНЂЕЛЕСУ Гори Национална шума изнад лабораторије НАСА

Лабораторија НАСА је већ затворена, због пожара у Итону.



Област у којој је нови пожар избио је популарна за планинарење, у близини водопада Милард, пренео је Би-Би-Си



Према саопштењу канцеларије шерифа Лос Анђелеса, до сада је у више пожара који од прошлог уторка горе у околини тог града, 16 људи погинуло, док се трага за најмање 16 несталих особа.



Kако је јавио Лос Анђелес тајмс, власти тог града су саопштиле су да су током претходне ноћи ухапсиле још 29 особа у зонама пожара, укључујући једног осумњиченог за провалу који је нио обучен као ватрогасац.



Гувернер Калифорније Гевин Њусом је изјавио да су у Лос Анђелес стигла и 72 ватрогасца из Мексика, који помажу у гашењу пожара.



Ватрогасци настављају да се боре против пожара у околини Лос Анђелеса, у Пасифик Палисејдсу, Итону, Кенету и Хурсту.



Пожари су избили на више локација у уторак, од 10.30 сати по локалном времену.

