РУСИЈА ПРОГЛАШАВА ПОБЕДУ У РАТУ СА УКРАЈИНОМ? Ово је Путинов план да искористи сукоб Трампа и Зеленског ВЕЋ СЕ ПОМИЊЕ И ДАТУМ

Према информацијама украјинске војне обавештајне службе, ГУР, очекује се да Владимир Путин ову објаву представи не само као победу над Украјином, већ и као пораз НАТО, приказујући сукоб као ширу пораз западног света, пренео је Dailymail.



У понедељак 24. фебруара је трећа годишњицу рата изазваног руском инвазијом на Украјину, иако сукоб датира још од 2014. године, када је Путин анектирао полуострво Крим, после референдума, као и делове источне Украјине у Доњецку и Луганску.

"Русија се припрема да објави наводну ‘победу’ у рату против Украјине на ‘округли датум’, 24. фебруара 2025. године, трећу годишњицу почетка рата", навела је украјинска обавештајна служба ГУР.

BREAKING: Russia is reportedly preparing to declare victory in its war with Ukraine within days amid a public falling out between Donald Trump and Volodymyr Zelensky. This will be announced on Feb 24, at the 3 years anniversary of the start of the war, as per Ukrainian GUR -… pic.twitter.com/BPHtLNgZtf

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) February 21, 2025