НА РЕЛАЦИЈИ СУБОТИЦА – ХОРГОШ – државна граница кренуо ХЕМИЈСКИ ВОЗ за сузбијање вегетације! У наредних 40 дана проћи ће дуж свих пруга у Србији
Хемијски воз је специјално возило за сузбијање вегетације дуж пруга у Србији.
Рад ове сезоне започет је 15. августа Хемијски воз, специјално шинско возило „Инфраструктуре железнице Србије“ за сузбијање вегетације дуж пруга, данас, 15. августа, на релацији Суботица – Хоргош – државна граница, почиње рад ове сезоне, саопштено је из тог предузећа.
Предвиђено је да у наредних четрдесетак дана Хемијски воз прође дуж готово свих пруга у Србији, а растиње ће се уништавати у ширини од пет и по метара од пруге, наведено је у саопштењу.
Обезбеђена су сва неопходна хемијска средства, а њихова примена, како се истиче, није штетна по здравље људи и животиња.
У наредних десет дана Хемијски воз ће саобраћати и сузбијати вегетацију дуж следећих пруга: данас, 15. августа, дуж пруге Суботица – Хоргош државна граница, а сутра, 16. августа, дуж пруге Суботица - Сента-Кикинда.
Затим, у недељу, 17. августа, сузбијаће вегетацију дуж пруге Кикинда – државна граница (Јимболиа), Банатско Милошево – Зрењанин, а 18. августа дуж пруге Зрењанин – Панчево.
Према плану, 19. августа ће саобраћати ради сузбијања вегетације дуж пруге Голубинци – Шид државна граница, 20. августа дуж пруге Шид – Рума - Зворник, а 21. августа дуж пруге Шабац, Рума – Батајница – Остружница - Ресник.
Како се наводи, 22. августа Хемијски воз ће сузбијати вегетацију дуж пруге Ресник – Раковица, 23. августа дуж пруге Ресник – Ваљево, а 24. августа дуж пруге Ваљево – Ужице теретна.
Иако хемијска средства која се користе приликом третирања вегетације нису штетна, "Инфраструктура железнице Србије" апелује на пчеларе да заштите своје пчелиње колоније, уколико се евентуално налазе у зонама деловања Хемијског воза.
Реализација распореда рада Хемијског воза условљена је атмосферским приликама, па су могућа одступања, напомињу из овог предузећа и наводе да ће правовремено обавештавати јавност о даљем току спровођења акције.