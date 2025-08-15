clear sky
НА РЕЛАЦИЈИ СУБОТИЦА – ХОРГОШ – државна граница кренуо ХЕМИЈСКИ ВОЗ за сузбијање вегетације! У наредних 40 дана проћи ће дуж свих пруга у Србији

15.08.2025. 16:44 16:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
voz vozovi srbijavoz Dnevnik
Фото: Дневник/ Н. Перковић

Хемијски воз је специјално возило за сузбијање вегетације дуж пруга у Србији.

Рад ове сезоне започет је 15. августа Хемијски воз, специјално шинско возило „Инфраструктуре железнице Србије“ за сузбијање вегетације дуж пруга, данас, 15. августа, на релацији Суботица – Хоргош – државна граница, почиње рад ове сезоне, саопштено је из тог предузећа.

Предвиђено је да у наредних четрдесетак дана Хемијски воз прође дуж готово свих пруга у Србији, а растиње ће се уништавати у ширини од пет и по метара од пруге, наведено је у саопштењу.
Обезбеђена су сва неопходна хемијска средства, а њихова примена, како се истиче, није штетна по здравље људи и животиња.

У наредних десет дана Хемијски воз ће саобраћати и сузбијати вегетацију дуж следећих пруга: данас, 15. августа, дуж пруге Суботица – Хоргош државна граница, а сутра, 16. августа, дуж пруге Суботица - Сента-Кикинда.

Затим, у недељу, 17. августа, сузбијаће вегетацију дуж пруге Кикинда – државна граница (Јимболиа), Банатско Милошево – Зрењанин, а 18. августа дуж пруге Зрењанин – Панчево.

Према плану, 19. августа ће саобраћати ради сузбијања вегетације дуж пруге Голубинци – Шид државна граница, 20. августа дуж пруге Шид – Рума - Зворник, а 21. августа дуж пруге Шабац, Рума – Батајница – Остружница - Ресник.
Како се наводи, 22. августа Хемијски воз ће сузбијати вегетацију дуж пруге Ресник – Раковица, 23. августа дуж пруге Ресник – Ваљево, а 24. августа дуж пруге Ваљево – Ужице теретна.

Иако хемијска средства која се користе приликом третирања вегетације нису штетна, "Инфраструктура железнице Србије" апелује на пчеларе да заштите своје пчелиње колоније, уколико се евентуално налазе у зонама деловања Хемијског воза.

Реализација распореда рада Хемијског воза условљена је атмосферским приликама, па су могућа одступања, напомињу из овог предузећа и наводе да ће правовремено обавештавати јавност о даљем току спровођења акције.

 

Вести Друштво
