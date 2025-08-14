light rain
Инфраструктура железнице Србије: Отклоњени естетски недостаци на потпорном зиду код Чортановаца

14.08.2025. 09:56 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: ИЖС

Инфраструктура железнице Србије у кратком року отклонила је естетске недостатке на потпорном зиду код Чортановаца, без утицаја на саобраћај возова, саопштено је из железничке службе, наводи се у саопштењу ове компаније.

Недавно откривени естетски недостаци на потпорном зиду на око двеста метара од старе станице Чортановци ка Бешкој успешно су уклоњени у оквиру редовног одржавања инфраструктуре. За поправку су коришћени еластична маса за заптивање и малтер за репарацију бетонских стубова.

„Током активности на потпорном зиду није било промена у саобраћају возова, који се потпуно безбедно одвијао“, наводи се у саопштењу.

Преглед пукотине на потпорном зиду обављен је 8. августа и утврђено је да носеће конструкције нису оштећене и да пукотине нису конструкцијске природе. Армиранобетонска конструкција је у добром стању и ради потпуно нормално, обезбеђујући неопходну безбедност саобраћаја.

Такође, 12. августа пролазак мерних кола потврдио је да геометрија колосека и технички параметри пруге одговарају стандардима, што значи да саобраћај на деоници Београд – Петроварадин одвија се безбедно, редовно и несметано.

Инфраструктура железница Србије чортановци
