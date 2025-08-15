САСТАНАК ПУТИНА И ТРАМПА би могао да потраје! Песков изнео НОВЕ ДЕТАЉЕ самита на Аљасци
МОСКВА: Самит председника Русије Владимира Путина и председника Сједињених америчких Држава Доналда Трампа на Аљасци трајаће најмање 6-7 сати, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков. Према његовим речима, Москва полази од претпоставке да ће лидери прво имати разговор насамо, преноси ТАСС.
Сада изгледа да ће у томе учествовати и помоћници. Затим ће бити преговори унутар делегација, могуће у формату радног ручка. Затим ће се лидери разићи на неко време, а затим се окупити на заједничкој конференцији за новинаре. Па, генерално, може се замислити да ће, наравно, на ово бити потрошено најмање 6-7 сати, рекао је Песков.
Како је додао, руска страна очекује да ће се састанак Путина и Трампа на Аљасци завршити продуктивно. Песков је раније данас рекао да ће Трамп лично дочекати Путина по слетању авиона руског председника на Аљаску. Током четворочасовног лета од Магадана до Енкориџа, према речима Пескова, Путин ће проучавати обимна документа.
Припремаће тезе о свим питањима. Иако ће, наравно, питање украјинског решавања бити у првом плану, постоји и списак спорних питања у нашим билатералним односима. Могући су пројекти економске сарадње, сви аспекти решавања украјинског проблема. Ово су тезе о регионалним и међународним питањима. Ово је огромна количина материјала, које, наравно, председник увек веома пажљиво чита и проучава, навео је Песков.
Он је додао да ће Путин "кренути на Аљаску на време и да ће слетети у 11 часова по локалном времену". Председници Русије и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп састаће се данас на Аљасци. Главне теме преговора, како је најављено, биће питање Украјине и нормализација односа Москве и Вашингтона.
Састанак почиње у 21 час по средњоевропском времену.