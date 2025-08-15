О ДАНАШЊЕМ САСТАНКУ ПРЕКО ЖИЦЕ Лукашенко и амерички председник телефоном и о сусрету Трампа и Путина
МИНСК: Приоритетни повод позива био је изражавање Трампове захвалности за ослобађање затвореника
Председници Белорусије и Сједињених Америчких Држава, Александар Лукашенко и Доналд Трамп, одржали су данас телефонски разговор, пренела је белоруска новинска агенција БелТА.
Амерички председник је, након разговора, на својој друштвеној мрежи Truth Social навео да са нестрпљењем очекује сусрет са белоруским лидером.
"Имао сам изванредан разговор са дубоко поштованим председником Белорусије Александром Лукашенком. Повод позива било је изражавање захвалности за ослобађање 16 затвореника. Такође смо разговарали о могућем ослобађању још 1.300 затвореника", написао је Трамп.
Додао је и да је разговор протекао у веома доброј атмосфери и да су разменили мишљења о више тема, укључујући и предстојећу посету руског председника Владимира Путина Аљасци.
"Радујем се сусрету са председником Лукашенком у будућности. Хвала вам на посвећености овом питању", поручио је Трамп.
За данас заказан је састанак председника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа, у граду Енкориџ, на Аљасци.
Састанак би требало да почне у 11 часова по локалном времену односно, 21сат по средњеевропском.
Према писању медија, Трамп је већ полетео са војне базе Ендрјуз из Мериленда ка Енкориџу, док се руски председник раније током дана налазио у Магадану, где је обишао једно индустријско постројење и одржао састанак са регионалним званичницима.
Танјуг