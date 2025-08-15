clear sky
Ножем напао малолетника (16) ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК ПРЕМА МЛАДИЋУ (17) Покушај убиства око поноћи у парку код Америчких зграда

15.08.2025. 18:14 18:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Дневник/Р. Хаџић

ПАНЧЕВО:  Због убода у пределу трбуха дечак је задобио тешке телесне повреде

Више јавно тужилаштво у Панчеву поднело је данас судији за малолетнике Вишег суда у том граду захтев за покретање припремног поступка према малолетнику (17) из Панчева због сумње да је извршио кривично дело убиство у покушају.

Захтевом се малолетнику ставља на терет да је јуче око 23.15 часова у Панчеву, у парку код "Америчких зграда" покушао да лиши живота малолетника (16) тако што му је ножем задао убод у пределу трбуха услед чега је дечак задобио тешке телесне повреде.

Више јавно тужилаштво у Панчеву је предложило Вишем суду у Панчеву да се према малолетнику одреди притвор. Након што је суд саслушао малолетника, одредио му је меру забране прилажења, састајања и комуницирања са оштећеним и другим сведоцима.

Тужилаштво је у захтеву предложило и да се у току припремног поступка испитају сведоци догађаја, те да се одреде потребна вештачења.

Танјуг

малолетници покушај убиства панчево
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
14.08.2025. 17:56 18:00
