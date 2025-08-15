Ножем напао малолетника (16) ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ПРИПРЕМНИ ПОСТУПАК ПРЕМА МЛАДИЋУ (17) Покушај убиства око поноћи у парку код Америчких зграда
ПАНЧЕВО: Због убода у пределу трбуха дечак је задобио тешке телесне повреде
Више јавно тужилаштво у Панчеву поднело је данас судији за малолетнике Вишег суда у том граду захтев за покретање припремног поступка према малолетнику (17) из Панчева због сумње да је извршио кривично дело убиство у покушају.
Захтевом се малолетнику ставља на терет да је јуче око 23.15 часова у Панчеву, у парку код "Америчких зграда" покушао да лиши живота малолетника (16) тако што му је ножем задао убод у пределу трбуха услед чега је дечак задобио тешке телесне повреде.
Више јавно тужилаштво у Панчеву је предложило Вишем суду у Панчеву да се према малолетнику одреди притвор. Након што је суд саслушао малолетника, одредио му је меру забране прилажења, састајања и комуницирања са оштећеним и другим сведоцима.
Тужилаштво је у захтеву предложило и да се у току припремног поступка испитају сведоци догађаја, те да се одреде потребна вештачења.
Танјуг