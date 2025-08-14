ТИНЕЈЏЕР (17) ИЗБО ГОДИНУ ДАНА СТАРИЈЕГ МЛАДИЋА НА ТРГУ СЛОБОДЕ Након обрачуна у Никшићу полиција је ухапила осумњиченог за покушај убиства
НИКШИЋ: На лицу места обављен увиђај и пронађено средство извршења кривичног дела, које је изузето, а потом је идентификован починилац
Никшићка полиција ухапсила је малолетника старог 17 година због сумње да је извршио кривично дело убиство у покушају, саопштено је из Управе полиције. Он је како се сумња, синоћ око 22 сата, на Тргу слободе избо 18-годишњака, саопштено је из полиције.
Из полиције је саопштено да их је синоћ око 22 часа обавестила Хитна медицинска служба, да им се јавила особа са тешким телесним повредала, са више убодних рана, јавља РТЦГ.
"Предузимајући интензивне активности на терену службеници никшићке полиције дошли су до сазнања да је синоћ на Тргу слободе у Никшићу дошло до физичког сукоба између оштећеног осамнаестогодишњака и једног непознатог лица, када је ово лице оштећеном нанело више убодних рана", пише у саопштењу полиције.
Са догађајем је, како наводе у саопштењу, упознат тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици који је квалификовао кривично дело убиство у покушају и наложио предузимање даљих активности у циљу расветљавања догађаја.
"На лицу места је извршен увиђај, пронађено је средство извршења кривичног дела које је изузето, те су од одређеног броја лица прикупљена обавештења на записник на околности догађаја. Низ предузетих оперативно тактичких радњи резултирао је идентификацијом извршиоца - малолетник стар 17 година из Никшића који је лишен слободе због сумње да је извршио кривично дело убиство у покушају", саопштено је из полиције.
Из полиције су саопштили да је он данас приведен на даљу надлежност поступајућем тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици уз кривичну пријаву.
Телеграф.рс