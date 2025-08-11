clear sky
УХАПШЕН КРАГУЈЕВЧАНИН ОСУМЊИЧЕН ДА ЈЕ ИЗБО МУШКАРЦА ПРЕД КАФАНОМ Повређени је својим возилом кренуо за нападачем, али је током вожње, услед обилног крварења изгубио контролу над аутомобилом и слетео с пута

11.08.2025. 14:41 14:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф. рс
Фото: Pixabay.com

КРАГУЈЕВАЦ: Тешко рањеног човака из смрсканог аутомобила извукли су ватрогасци – спасиоци, након чега је превезен у Клинички центар

М. П. (41) из Крагујевца ухапшен је због сумње да је 10. августа испред једног угоститељског објекта у Церовцу оштрим предметом убо човека и тиме му нанео тешку телесну повреду.

Наиме, М. П. је, како се сумња, након вербалне расправе насрнуо на мушкарца (56) и убо га оштрим предметом, а затим се аутомобилом удаљио са места догађаја.

Повређени је својим возилом кренуо за нападачем, али је током вожње, услед обилног крварења и тешких повреда, изгубио контролу над аутомобилом и слетео с пута ударивши у објекат поред.

Полиција је убрзо пронашла М. П. и одређено му је задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву за кривично дело наношење тешких телесних повреда, у законском року бити приведен Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу.

Како је Телеграф.рс већ писао, повређени мушкарац слетео је са пута у двориште једне породичне куће при чему је возило којим је управљао било у потпуности смрскано. Ватрогасци-спасиоци дошли су на лице места како би помогли да се несрећни мушкарац ивуче из аутомобила.

Хитна помоћ је брзо реаговала и превезла повређеног у Универзиетско-клинички центар у Крагујевцу, где су му констатоване тешке телесне повреде у виду убодних рана.

Истрага о овом случају је у току.

Телеграф.рс

тешке телесне повреде Хапшење крагујевац
