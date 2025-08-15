У НАФТНОЈ ИНДУСТРИЈИ СРБИЈЕ Млади Панчевци на пракси у Рафинерији нафте и Петрохемији
У Рафинерији нафте Панчево и ХИП Петрохемији почела је четврта сезона праксе за оператере.
У питању је шестомесечни плаћени програм за младе у којем ће у овој сезони учествовати 25 полазника.
Пракса је омогућена ученицима који су ове године завршили одабране смерове Машинске школе „Панчево“, Техничке школе „23. мај“ и Електротехничке школе „Никола Тесла“. Са овим панчевачким школама НИС остварује вишегодишњу стратешку сарадњу путем корпоративног програма „Енергија знања“.
Од укупног броја полазника њих 15 ће се обучавати у Рафинерији нафте у Панчеву, a четворо ће знање стицати у Лабораторији Downstream која се налази у Рафинерији, а део је Научно-технолошког центра НИС-а (НТЦ) и бави се узорковањем и лабораторијским испитивањима нафте и нафтних деривата. У ХИП Петрохемији, која је део НИС групе, праксу ће обавити шест полазника.
Овај програм праксе реализује се у складу са бизнис потребама компаније и један је од програма за младе који има за циљ да им пружи подршку на почетку каријере. Он уједно представља и подршку локалној заједници, као и подршку одрживом пословању НИС-а кроз дугорочно планирање стручног кадра. Након завршетка програма, практиканти имају прилику да се запосле у компанији уколико за то постоји обострани интерес. У прве три сезоне програма учествовало је 72 практиканата, од којих је 42 наставило своју каријеру у НИС-у.
Током трајања праксе сваки полазник има свог ментора, чији је задатак да помогне младим колегама у прилагођавању, да им пренесе знање и буде подршка током учења. Полазници ће имати прилику и да прођу кроз различите обуке, којима ће додатно унапредити своје пословне вештине.
Практикантима се у Рафинерији нафте у Панчеву обратила Алиса Евсина, HR директорка НИС-а, као и колеге и ментори који ће им бити подршка у раду. HR директорка НИС-а је овом приликом са новом генерацијом практиканата поделила своје искуство у вези са почетком каријере и објаснила им како се она гради компетенцијама које стичемо кроз праксу и усавршавање.
„Охрабрујем вас да немате страх да постављате питања, да верујете у себе и да је све могуће, да знате шта желите и где желите да будете. Најбитније је да волите свој посао и да будете добар стручњак на којој год да сте позицији. Надам се да ћу вас видети за пар година на овом истом месту, као најбоље запослене или најбоље у струци. Мислим да је срећа када са задовољством долазиш на посао и када се задовољан враћаш кући и то вам желим од свег срца“, рекла је Алиса Евсина.
Славољуб Младен, који је завршио Техничку школу „23. мај“, радиће на Постројењу за атмосферску дестилацију, висбрејкинг и битумен у Рафинерији нафте. Од праксе очекује да усаврши теоријско знање које је стекао у школи, а које ће сада постати и практично.
„Очекујем да поставим велики број питања, као и да научим још доста тога. У будућности бих желео да напредујем у компанији“, казао је Славољуб.
Јована Лукач, која такође долази из Техничке школе „23. мај“, праксу ће обављати у Лабораторији Downstream.
„Шта год да пракса донесе, расположена сам да учим и радујем се да све што сам учила у школи сада радим и кроз праксу и да могу да стекнем нова знања“, навела је Јована и додала да је спремна да се труди и напредује у оквиру компаније НИС.