У РУСИЈИ ГОТОВОСТ НА МАКСИМУМУ! Путин руководио планском вежбом стратешких нуклеарних снага
22.10.2025. 13:30 13:37
Под руководством председника Русије Владимира Путина одржана је планска вежба стратешких нуклеарних снага, саопштио је Кремљ.
У оквиру вежбе извршено је лансирање интерконтиненталних балистичких и крстарећих ракета.
Са космодрома "Плесецк" а на полигону "Кура" на Камчатки лансирана је интерконтинентална балистичка ракета "јарс".
Вежба је изведена уз ангажовање копнених, поморских и ваздушних компоненти нуклеарних снага.
Начелник Генералштаба Валериј Герасимов поднео је извештај Путину о планској вежби стратешких нуклеарних снага.