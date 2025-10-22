broken clouds
У РУСИЈИ ГОТОВОСТ НА МАКСИМУМУ! Путин руководио планском вежбом стратешких нуклеарних снага

22.10.2025. 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
Спутњик
Фото: youtube prinstcrin/ Guardian News

Под руководством председника Русије Владимира Путина одржана је планска вежба стратешких нуклеарних снага, саопштио је Кремљ.

У оквиру вежбе извршено је лансирање интерконтиненталних балистичких и крстарећих ракета.

Са космодрома "Плесецк" а на полигону "Кура" на Камчатки лансирана је интерконтинентална балистичка ракета "јарс".

Вежба је изведена уз ангажовање копнених, поморских и ваздушних компоненти нуклеарних снага.

Начелник Генералштаба Валериј Герасимов поднео је извештај Путину о планској вежби стратешких нуклеарних снага.

 

Спутњик

 

 

