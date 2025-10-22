РАДИ СЕ О ТЕРОРИСТИЧКОМ АКТУ, МРЖЊА ЈЕ УПУМПАВАНА ДО ТРЕНУТКА ДА СЕ ПРОЛИЈЕ КРВ НА УЛИЦАМА Лидер СНС Вучевић о нападу на Ћациленд: Мисле да су Богом дани да пресуђују као најгора руља

-Не могу рећи званично, лекари су успешно интервенисали, министар Лончар ће нас известити, да не излазимо са непровереним информацијама. Надам се да ће се брзо опоравити и вратити породици. Ово је тежак терористички акт, не само покушај убиства. О акту недоличном са политичком позадином и која не може да се изолује у односу на оно што нам се дешава годину дана. Умумпавана је мржња до момента да се пролије крв на улицама. Дошло је до кулминације са бацањем најгоре анатеме на Ћациленд, да је то место зла, да су то нељуди, да их треба елиминисати физички, да ће блокадери то једном заувек склонити. Ту су се окупили у марту млади људи са захтевом да се врате у своје школе и факултете. После су им се други људи придружили- рекао је Вучевић.



Већ 13 година раде на дехуманизацији, криминализацији и делегитимизацији председника, његове породице и сарадника

Он је истакао да су истовремено 25 хиљада пута биле незаконите блокаде.

-Ово није изоловано, јер је 13 година вршена дехуманизација и делегитимизација председника, породице, студената, радника , свакога ко им се напше на путу, ћацији, покемони, сви придеви могући, претварали их у легитимне мете. Када упуцате Ћација, не пуцате у човека, то је уреду. Они су Богом дани да доносе и извршавају пресуде, анархија у правом смислу.

Фото: Скриншот б92

Нападач дошао са намером да убије људе

Вучевић је подсетио и да је током претходних месеци било оружаних напада у Врњачкој бањи.

-Срећом нико није страдао, да бисмо дошли до овога да се пуца и спаљује. Нападач долази са намером да убије људе које очигледно доживљава као бића ниже вредности, који му руже центар и одлучио их је као непожељне, да их склони- рекао је за б92.

Данима је Ћациленд у Скупштини означаван као зло

Лидер СНС је нагласио да из изјаве нападача терористе може да се види да је постојала намера, да је имао план, како да дође до платоа, како до бензина и како ће доћи шатора.

-Није се то случајно десило, имао је намеру. Остаје непотпуна изјава да је планирао да остане и буде упуцан. Одбацује оружје након рањавања Милана и предаје се да не би страдао. Данима су у Скупштини Ћациленди и шатори означаван као зло, да треба да буде почишћен. То од марта траје у медијима тајкунским. Да је зло, покварено, да се очисти. До овог безумног акта имате континуитет. Питање је, очекујемо да утврде, нађу одговоре како су неки знали да поставе камере и снимају. Како Мариника зна да треба да снима и објављује то. Како то зна унапред данима. Не верујем у случајности ни теорије завере, само чврсте доказе. Ово је нешто што се кувало и упумпавало најмање 12 месеци.

Председник је посебно апеловао да не дође до тога, да је знао спречила би држава

Даље је навео да су грађани могли да чују све лажи и обмане током претходних месеци.

-Било је напада у Новом Саду, Бачкој Паланцу, Ваљеву. Прво звучни топ, који није употребљен, онда измишљене здравствене последице. Све је доказано и аргументовано. Они онда беже од те приче. Не улазе у разговор о томе. У августу лаж у Ваљеву, са спаљивањем институција и странке, практично улазак у грађански рат. И трећа лаж да је студенткиња претучена од стране полиције. Као полиција киднапује и пребија људе. Онда се доказало да све чиста лаж, злоупотребљена. А све време предвишају и призивају само тај чин у обојеној револуцији, а то је да падне крв. Зато желе сукобе. Они праве такву атмосферу, а оптужују државу за то. Они праве такав утисак да мора дожи до тога да падне крв. То је злочиначки сценарио. Нико није одговарао за све те лажи, почевши од звучног топа, дечка у Ваљеву или студенткињи. И ником ништа, а где је лаж да се руши Прокоп, тунел у Новом Саду, и нико не одговара.

Фото: Скриншот б92

Вучевић је рекао да је председник опомињао о томе да ће да дође до нечег оваквог.

-И у Зрењанину је посебно апеловао да не дође до тога. Држава би спречила да до тога не дође да се знало. Ухапсили су га и привели правди сад можемо да чујемо зашто се то десило. Неки други су тоио најављивали. Тужилаштво треба да обавести јавност да каже и за вештачење око надстрешнице, као и да ли ће неко одговарати ко шири лажи- изјавио је Вучевић и додао су то опасне ствари када неко хоће да неко узме правду у своје руке.

-Кад чујете да полиција пребија и киднапује студенткињу правите амбијент да неко мисли да треба да узме правду у своје руке.

Мариника не осуђује терористички акт

Вучевић је рекао да се околности поводом настанка снимка Маринике Тепић морају испитати.

-Не знам какве шта су знали, али околности поводом настанка снимка, морају се испитати. Тужилаштво то мора да испита. Много је поквареније оно што смо чули о томе како је настао снимак. Мариника је покушала да изокрене истину. Она не осуђује нападача, већ људе који су у шаторима. Они су криви што су нападнути. Правдање терористичког акта је ово од стране Маринике. Жртва је крива што је до тога дошло. Само је порука да се склони Ћациленд.

Фото: Скриншот б92

Он је упитао и ко је то небезбедан због Ћациленда.

- Као и то да се у шаторима налазе инкриминисана лица са оружјем. Дакле они су легитимна мета. Све време дехуманизација и делегитимизација. Тај паклени пакет је мустра, бензин, погонско гориво за ствари које се дешавају, а које месецима пумпају. Ово што је Мариника изјавила је потврда свега што смо говорили. Да се све припрема медијски. Када су нам нападали станове она је изашла са изјавама да се ради о криминалцима. Она прави медијску политичку припрему. А када то кажете припрема парнице. Ужасавајуће је шта је изјавила- јасан је лидер СНС и додао:

-Једно место им је спорно. А они годину дана блокирају хиљаду места широм Србије. Њихова блокада живота, институција, уништавање институција, других људи, све је у реду. Само ово место је проблем и мора бити уништено. Ово је сценарио био све време.

Држава је јача од сваке групе и појединца

Вучевић је истакао порука за коју сматра да мора бити јасна свима- свако ко покуша насиље ће одговарати.

- Држава је јача од сваке групе или појединца. Има монопол силе. Чуо сам јуче у Новом Саду да постоје очевици, да се уносе палице на Медицински факултет. Не мислим да је то Дан Д. Пумпаће атмосферу, да се праве још дубље поделе. Малтретираће грађане Новог Сада цео дан, изаћи ће са ултиматумом, држава ће реаговати и то је то. Треба их пустити да буду тамо, да сви виде штра раде и шта су спремни да ураде. Све што ураде најмање ће имати везе са трагедијом и погинулима. Само ће то на пшочетку поменути. Све даље ће бити хиљадама км удаљено од несреће. Класична злоупотреба 16 живота. Они су дали себи за право да имају монопол над болом. Немају политичку одговорност. Само их интересује то као алат да се домогну власти. Трагично изгубљени животи су им алат за политичке планове.