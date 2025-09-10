РУСКИ ДРОН УДАРИО У ПОЉСКУ Варшава на ногама, НАТО обавештен
ВАРШАВА: Руски дрон погодио је данас стамбену зграду у Вирикима на истоку Пољске, али нико није повређен, пренела је приватна телевизијска кућа Полсат њуз, позивајући се на информације локалне полиције.
Пољски председник Kарол Навроцки рекао је да ће ускоро водити брифинг у Националном безбедносном бироу (ББН), којем ће присуствовати премијер Доналд Туск, након што су руски дронови јутрос нарушили пољски ваздушни простор на путу ка Украјини.
Он је рекао да је већ присуствовао састанку у Оперативној команди оружаних снага, истакавши да је безбедност земље главни приоритет, преноси пољски Пап.
Истовремено, пољска полиција је саопштила је да је пронашла остатке једног од руских дронова у месту Чосновка, у близини Лублина, где је у току састанак кризног штаба.
Главни командант полиције издао је узбуну за јединице из гарнизона Подласко, Лублин, Подкарпатско и Мазовско, саопштила је Полицијска управа на тој друштвеној мрежи.
Пољске власти су раније јутрос саопштиле да су руски дронови ушли у пољски ваздушни простор, а да је пољско ратно ваздухопловство употребило оружје за обарање.
Пољска војска је саопштила да улазак дронова у ваздушни простор те земље током руског напада на Украјину представља ''чин агресије“ који је угрозио безбедност јавности и који је захтевао обарање објеката, преноси Ројтерс.
Премијер Пољске Доналд Туск рекао је да је Варшава обавестила генералног секретара НАТО Марка Рутеа о акцијама које је Пољска предузела против руских дронова, као и да операција против дронова и даље траје.