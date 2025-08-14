САД ВРАТИЛЕ МЕКСИКУ РУКОПИС СТАР СКОРО ПЕТ ВЕКОВА Историјски рукопис Ернана Кортеса поново код куће
МЕKСИKО СИТИ: Федерални истражни биро (ФБИ) вратио је Мексику историјски рукопис стар готово пет векова, који је потписао шпански конквистадор Ернан Kортес, саопштили су данас званичници.
Документ, који детаљно описује логистику везану за Kортесово путовање ка територији која је касније постала Нова Шпанија, препознат је као оригинални рукопис који је потписао Kортес, пренео је Ројтерс.
"Ово је аутентична страница рукописа који је заиста потписао Ернан Kортес. Овако вредни документи сматрају се заштићеним културним добром и представљају драгоцене тренутке у историји Мексика", рекла је специјални агент ФБИ-ја, Џесика Дитмер из тима за уметнички криминал у Њујорку.
Рукопис датира из 20. фебруара 1527. године, неколико дана пре него што је један од Kортесових најближих сарадника именован за ко-гувернера тек освојених територија.
Период представља кључну фазу у успостављању шпанских краљевских и верских институција које су доминирале животом аутохтоних народа све до мексичког рата за независност 1810. године.
Ернан Kортес је 1519. године с малом војском стигао на обалу Мексика, где је склопио савезе са домородачким групама непријатељски настројеним према Астечком царству, што му је омогућило да 1521. године освоји престоницу Теночтитлан - данашњи Мексико Сити.
ФБИ је навео да је рукопис некада био део фонда Националне архиве Мексика.
Међутим, 1993. године, током прегледа микрофилмованих докумената, утврђено је да је нестало 15 страница.
На основу бројева исписаних воском, амерички истражитељи верују да је конкретна страница украдена између 1985. и 1993. године.
Ово је друга репатријација рукописа везаног за Kортеса, претходно је Мексику 2023. године враћено писмо из априла 1527. које се односи на куповину ружиног шећера.
Нико неће бити кривично гоњен у вези са крађом овог документа, јер је, према ФБИ-ју, током година више пута мењао власника, што онемогућава тачно утврђивање одговорности.
Америчко тржиште антиквитета процењује се на десетине милијарди долара, а велики део те трговине одвија се кроз аукцијске куће у Њујорку.