КИЛОГРАМ ЧВАРАКА КАО ГРУМЕН ЗЛАТА Некада сиромашки специјалитет постао луксуз

30.09.2025. 09:21
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
чварци
Фото: Pixabay.com

Чварци су популарна делиција на простору читавог региона па тако и у суседној Хрватској.

Некада храна сиромачних, цене чварака из године у годину обарају рекорде, те Хрватима постају све недоступнији. 

Последњи пример ове ситуације долази са једне загребачке пијаце, где је килограм овог специјалитета достигао чак 28 евра, односно око 3.276 динара.

- Стварно сам остала изненађена. Ако је сад овако, колико ће тек коштати чварци кад дође Нова година? - упитала се једна Загребчанка која је послала фотографију са ценом килограма чварака порталу 24сата.

Чварци су неизоставан део гастрономске понуде у Хрватској, а посебно су цењени у Славонији, Барањи и Међимурју, где се и највише производе. 

Међутим, луксузна цена све чешће засењује гастрономски ужитак. Прошле године килограм чварака у новембру је достизао и 30 евра, а прогнозе за ову сезону не нуде разлог за оптимизам јер се очекује да би могли пробити и тај праг. 

Разлози за овакав раст цена су вишеструки: повећана потрошња свињског меса, мања производња, али и ширење афричке свињске куге која је погодила бројне славонске фарме десеткујући сточни фонд. Еутаназија хиљада свиња додатно је смањила понуду, па самим тим и подигла цену на тржишту.

Ако се тренд настави, предстојећа празнична трпеза у Хрватској могла би бити скупља него икад, а чварци, некада симбол доступног домаћег специјалитета, све више постају луксуз који неће моћи свако да приушти.

(Telegraf Biznis)

чварци
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
