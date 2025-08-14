СКАНДАЛ ТРЕСЕ ПОЉСКУ Проневерени ЕУ фондови! Новац из ЕУ фондова завршио у сумњивим пројектима ЈАХТЕ, СВИНГЕР КЛУБОВИ, СОЛАРИЈУМИ...
Коалиција пољског премијера Доналда Туска нашла се у непријатној ситуацији након спровођења иницијативе за транспарентност, којом је откривено да је део средстава из фондова ЕУ намењених опоравку након пандемије завршио у сумњивим пројектима попут клуба за свингере, пицерије са соларијумом и ланца барова у којима је главни специјалитет вотка.
Како пише Политицо, политички скандал избио је након што је влада објавила (тренутно недоступне) интерактивне онлајн мапе са списком корисника наменских средстава, које је потом детаљно анализирала десничарска странка "Право и правда" (ПИС).
Откривено је да је програм ХоРеЦа од 1,2 милијарде злота (282,3 милиона евра), намењен помоћи мањим и средњим хотелима, ресторанима и културним установама да лакше преброде будуће кризе, у појединим случајевима финансирао и јахте, као и бизнис регистрован на истој адреси као и један секс клуб на југу земље. ПИС, који се грчевито бори да поврати политички утицај, тврди да је то доказ фаворизовања познаника и расипања средстава у Тусково време.
"Ово је један од највећих скандала још од 1989. године", изјавио је европосланик ПИС-а Тобијас Бохенски испред канцеларије премијера, држећи таблу на којој је писало "Министарство харинге и вотке", алудирајући на једног од корисника помоћи.
ПИС је најавио истраге и кривичне пријаве како би се разоткрио "сваки ланац одлучивања". Програм ХоРеЦа само је део од укупно 59,8 милијарди евра које Пољска треба да добије из Националног плана опоравка ЕУ. Брисел је раније замрзнуо та средства због сумњи на кршење владавине права у време ПИС-а, а њихово одмрзавање било је једно од кључних обећања Тускове кампање 2023. године.
Куповали јахте као помоћ хотелима
Власник ресторана из Лођа, коме се замера што је финансирао куповину две јахте, објаснио је да се ради о легитимној "диверзификацији пословања у случају нових затварања, сличних онима током пандемије".
"Нисмо тај новац добили за одмор", рекао је Гржегож Урбанијак за портал Money.pl, наводећи да би се јахте могле изнајмљивати туристима када ресторани не раде.
Власник фирме регистроване на истој адреси као и клуб за свингере рекао је да је помоћ утрошена на машине за обраду метала, а не на еротски садржај. Представници власти наглашавају да су многи од спорних трошкова били у складу с правилима програма усвојеним још 2021. године, док је ПИС био на власти, а Туск је најавио "нулту толеранцију" према злоупотреби европских средстава.
"Превише смо се трудили да одблокирамо те милијарде да бисмо сада дозволили било коме да их баца у ветар", написао је у суботу на мрежи X, обећавши да ће "свако ко је погрешио сносити последице, без обзира на позицију или страначку припадност".
Касније је изјавио да је "стопроцентна одговорност na prethodnicima", мислећи на ПИС, који је "блокирао средства и оставио врло мало времена да се она квалитетно искористе".
"Сваки злот ће бити проверен"
Тужилаштво је отворило прелиминарну истрагу, а Министарство финансија најавило је ревизију чији се први резултати очекују до краја септембра. Министарство које надгледа расподелу средстава води странка "Пољска 2050", Тусков коалициони партнер, на чијем је челу Шимон Холовнија. Туск је недавно реконструисао владу након пораза на председничким изборима, што је додатно нагласило крхкост коалиције.
Пољско министарство за фондове у уторак је обуставило све даље исплате из програма, пише Политицо. Министарка Катаржина Пеучинска-Налеч изјавила је да нова средства неће бити исплаћивана док се не спроведе појединачна ревизија свих 2.400 додељених средстава.
"Сваки злот ће бити проверен", поручила је новинарима, истакавши да је за све крива правна регулатива коју је usvojila prethodna влада ПИС-а.
Портпарол те странке Рафал Боћенек, рекао је да су средства требало да обнове Пољску и отворе нова радна места.
"Туск је обећавао развој који ће сви осетити. Оно што ми осећамо јесте огромна срамота и огроман дуг који ћемо сви морати да отплаћујемо", додао је он.
Европска комисија процењује усклађеност пројеката
Портпарол Европске комисије Маћеј Берестецки изјавио је у интервјуу за пољску радио-станицу РМФ ФМ да је "Пољска дужна да предузме мере појашњења" у вези са доделом НРП грантова.
Пољска ће сада морати да у новембру поднесе захтев за исплату, како би Европска комисија могла да процени усклађеност пројеката са критеријумима НРП-а, пише Euronews.
Како је саопштила прес-служба Комисије, "дужност држава чланица је да предузму све одговарајуће мере ради заштите финансијских интереса Уније".
Комисија има могућност да интервенише уколико пољске власти не реагују на одговарајући начин, посебно у случајевима преваре. "Ако видимо да то не функционише, умешаће се Европско јавно тужилаштво и Канцеларија Комисије за борбу против превара", навели су из Комисије.
