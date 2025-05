ШОК: Тело америчког новинара Остина Тајса пронађено у Сирији НЕСТАО ПРЕ 13 ГОДИНА

Бивши оперативац Исламске државе открио је тиму локацију на којој су Тајсови остаци покопани, а неименовани званични сиријски извор рекао је да су на истој локацији пронађена још два тела, јавља Тајмс оф Израел, позивајући се на Ал Џазиру.

Истовремено, "Џерузалем пост" преноси, позивајући се на Скај њуз Арабија, да је тело Остина Тајса (43) пронађено на гробљу на северу Сирије.

Тајс је нестао 2012. године, након што је отпутовао у Сирију као независни новинар како би документовано забележио почетак сиријског грађанског рата, а траг му се изгубио код Дамаска. Од тада се о њему ништа није знало, а неколико дана након његовог нестанка појавио се видео-снимак на којем су њему везане очи, а као таоца га држе наоружани мушкарци.

Напори да се открије где се Тајс налази појачани су откако је режим бившег сиријског лидера Башара ал Асада пао у руке исламистичких побуњеника у децембру 2024. године. Асадова влада је претходно негирала да га је заробила.

Report: Body of US journalist Austin Tice, missing since 2012, found in Syria https://t.co/Z6YiyCzj4X

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 11, 2025