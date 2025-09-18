СРУШИО СЕ ВОЈНИ ХЕЛИКОПТЕР У ВАШИНГТОНУ! Драма код језера Самит (ФОТО)
Према првим извештајима, несрећа се можда догодила у близини језера.
Војни хеликоптер срушио се у руралном делу државе Вашингтон у Сједињеним Америчким Државама.
Хеликоптер се срушио у среду увече по локалном времену у близини заједничке базе Луис - Мекорд.
- Ово је и даље ситуација у развоју и тренутно нема додатних детаља - рекао је Скот Кит, официр за односе с јавношћу гарнизона ЈБЛМ.
Хеликоптер се срушио око 21 час по локалном времену, додао је Кит.
Према првим извештајима, несрећа се можда догодила у близини језера Самит, саопштила је канцеларија шерифа.
- Обавештени смо да је војска изгубила контакт са хеликоптером у том подручју и тесно сарађујемо са ЈБЛМ-ом како бисмо распоредили све ресурсе потребне за помоћ - саопштила је канцеларија у објави на друштвеним мрежама.
BREAKING: Military helicopter crashes near Joint Base Lewis-McChord in Washington state, spokesman confirms pic.twitter.com/5yYOB7hFnq
— Fox News (@FoxNews) September 18, 2025