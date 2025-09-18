clear sky
СРУШИО СЕ ВОЈНИ ХЕЛИКОПТЕР У ВАШИНГТОНУ! Драма код језера Самит (ФОТО)

18.09.2025. 15:44 16:28
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам
Фото: pixabay.com/ilustracija

Према првим извештајима, несрећа се можда догодила у близини језера.

Војни хеликоптер срушио се у руралном делу државе Вашингтон у Сједињеним Америчким Државама.

Хеликоптер се срушио у среду увече по локалном времену у близини заједничке базе Луис - Мекорд.

- Ово је и даље ситуација у развоју и тренутно нема додатних детаља - рекао је Скот Кит, официр за односе с јавношћу гарнизона ЈБЛМ.

Хеликоптер се срушио око 21 час по локалном времену, додао је Кит.

Према првим извештајима, несрећа се можда догодила у близини језера Самит, саопштила је канцеларија шерифа.

- Обавештени смо да је војска изгубила контакт са хеликоптером у том подручју и тесно сарађујемо са ЈБЛМ-ом како бисмо распоредили све ресурсе потребне за помоћ - саопштила је канцеларија у објави на друштвеним мрежама.

 

Извор:
24 седам
Пише:
Дневник
Вести Свет
