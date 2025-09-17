Стигла и потврда струке БОЛСОНАРО ИМА РАК КОЖЕ Бивши бразилски председник у притвору подвргнут медицинском захвату
БРАЗИЛИЈА: Бивши председник Бразила Жаир Болсонаро болује од рака коже, потврдио је данас шеф његовог хируршког тима Клаудио Биролини.
Две лезије су биле позитивне на сквамозно-ћелијски карцином, који није ни најблажи ни најагресивнији, али је ипак рак коже, рекао је Биролини и прецизирао да се једна од лезија налази на грудима а једна на руци, пренео је бразилски Си-Ен-Ен.
Он је истакао да су лезије у облику мањих рана које зајтевају периодичну процену.
Оно што ће морати да уради јесте да буде периодично прегледан како би се видело да ли су друге лезије сумњиве. Што се тиче ових лезија, оне су уклоњене, али због карактеристика његове коже, након што је била изложена сунцу без заштите, потребна је периодична процена. Тренутно нема потребе за било каквим лечењем, рекао је Биролини.
Болсонаро, који је у кућном притвору и осуђен је на 27 година и 3 месеца затвора због учешћа у завери за државни удар, и даље мора да достави лекарско уверење канцеларији министра Александра де Мораеса из Врховног савезног суда.
Бивши бразилски председник прошле седмице био је подвргнут медицинском захвату уклањања осам кожних лезија.