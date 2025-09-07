clear sky
(ВИДЕО) ХЕЛИКОПТЕР СЕ СРУШИО, НЕМА ПРЕЖИВЕЛИХ! Стравична несрећа у близини аеродрома

07.09.2025. 07:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
хеликоптер
Фото: Pixabay.com

Истрагу о паду несреће водиће истражитељи Националног одбора за безбедност саобраћаја (НТСБ), заједно са Федералном управом за ваздухопловство.

У близини аеродрома Ерлејк, код града Лејквила у америчкој савезној држави Минесота, срушио се хеликоптер, а у несрећи није било преживелих, саопштила је локална полиција.

Полиција је саопштила да је несрећа пријављена јуче око 14.45 сати по локалном времену, али није саопштено колико је људи било у хеликоптеру, преноси данас Си-Би-Ес (ЦБС) њуз.

У паду хеликоптера није повређен нико на земљи.

Хеликоптер САД
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
