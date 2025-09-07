(ВИДЕО) ХЕЛИКОПТЕР СЕ СРУШИО, НЕМА ПРЕЖИВЕЛИХ! Стравична несрећа у близини аеродрома
Истрагу о паду несреће водиће истражитељи Националног одбора за безбедност саобраћаја (НТСБ), заједно са Федералном управом за ваздухопловство.
У близини аеродрома Ерлејк, код града Лејквила у америчкој савезној држави Минесота, срушио се хеликоптер, а у несрећи није било преживелих, саопштила је локална полиција.
🚁Helicopter Crash in Minnesota Leaves No Survivors.
Authorities say a Robinson R66 helicopter crashed in Lakeville, Minnesota on Saturday, just minutes after taking off from Sky Park Airport.
The aircraft went down about 25 miles south of Minneapolis and burst into flames upon… pic.twitter.com/y1Pw3V0vL4
— Jamal Amin (@JamalibnAmin) September 7, 2025
Полиција је саопштила да је несрећа пријављена јуче око 14.45 сати по локалном времену, али није саопштено колико је људи било у хеликоптеру, преноси данас Си-Би-Ес (ЦБС) њуз.
Helicopter crashes near Minneapolis airport in fiery scene, killing all on board https://t.co/JunOy7dA27 pic.twitter.com/v48CoHRLKu
— New York Post (@nypost) September 7, 2025
У паду хеликоптера није повређен нико на земљи.