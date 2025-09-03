overcast clouds
СУДАРИЛИ СЕ АВИОНИ ИСТЕ КОМПАНИЈЕ Русвај на писти у Сан Франциску ЕВО КАКО ЈЕ ДОШЛО ДО ИНЦИДЕНТА

03.09.2025. 21:56 22:01
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Фото: pixabay.com

Два авиона компаније "Јунајтед Ерлајнс" су се сударила на Међународном аеродрому у Сан Франциску, потврдила је та авио-компанија.

- У понедељак увече, авион Јунајтеда, који је извлачен са гејта на Међународном аеродрому у Сан Франциску, ударио је у реп паркираног авиона Јунајтеда", рекао је портпарол Јунајтеда у саопштењу за Фокс Њуз Дигитал.

У овом инциденту није било повређених, а путници из оба авиона су могли да се укрцају у друге авионе како би стигли до својих одредишта. 

Судар између авиона на лету УА796, који је ишао ка Бостону, и УА1871, који је ишао ка Денверу, привукло је пажњу и на друштвеним мрежама.

"Синоћ се догодио судар на аеродрому Сан Франциско Јунајтед Ерлајнс између два авиона 737. Прича се да је квар вучне полуге тегљача кривац“, наводи се у објави на налогу на платформи X vazduhoplovne заједнице @Airline_Secret.

„УА796 је укрцавао путнике на гејту, тегљач се одвојио на УА1871 и авион се вратио уназад“, закључује се у објави. Уз њу је укључена и фотографија за коју је новински веб-сајт "Сторифул" навео да је првобитно објављена на Reddit-u. 

"Тренутно чекамо да видимо да ли ће нам набавити други авион... Мали ударац, и авион се мало тресао, а пилот је то објавио неколико минута касније", објавио је неко ко тврди да је путник на Редиту. 

Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) истражује инцидент, јавио је КГО. 

Подсетимо, у мају се десно крило авиона компаније Јунајтед Ерлајнса, који је излазио са гејта, сударило са левим крилом другог авиона исте компаније у Сан Франциску, према подацима ФАА.

У априлу је на аеродрому "Роналд Реган" у Вашингтону авион "Американ ерлајнза", у којем се налазило неколико америчких конгресмена, ударио, док је био на рулној стази, други авион исте компаније врхом крила, а повређених није било, саопштила је тада Федерална управа за авијацију (ФАА). 

Два конгресмена која су била у авиону рекла су да није било повређених, пренео је Ројтерс.

ФАА наводи да је авион "бомбардиер ЦРЈ 900" који је летео ка Чарлстону у Јужној Каролини ударио у авион "ембраер Е175" који је кренуо ка аердорому "Џон Ф. Кенеди" у Њујорку.

(Blic.rs)

 

судар аеродром
Вести Свет
