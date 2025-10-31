СУДСКИ ОКРШАЈ ВЕКА? Абрамович против Левице због суперјахти и „лажних“ оптужби
АНKАРА: Руски олигарх Роман Абрамович запретио је да ће тужити немачке комунисте због оптужби да је највећи загађивач планете међу милијардерима.
Адвокати Абрамовича послали су захтев немачкој странци Левица да уклони чланак из 2021. године са своје веб странице у којем је руски олигарх назван "највећим загађивачем међу милијардерима", објавио је лист Рајнише пост који је имао увид у писмо Абрамовичевих адвоката.
Адвокати тврде у писму да публикација садржи лажне информације и да ће се странка суочити са правним поступком, уколико одбије да их уклони, пренео је Москоу тајмс.
Чланак је објављен у Еколошком програму немачке странке Левица. У њему се тврди да Абрамович ослобађа високе емисије угљеника због коришћења суперјахте од 162,5 метара, која је четврта највећа на свету, као и приватног авиона, два хеликоптера и подморнице.
Абрамовичеви адвокати су нагласили да њихов клијент не поседује наведене објекте и да су информације које је објавила немачка странка неистините.
Kопредседник парламентарне групе из странке Левица Јан ван Акен рекао је да Абрамович слободно може да поднесе тужбу суду, као и да их занима шта руски олигарх тачно поседује да би се видело шта му се може одузети да би се помогло у обнови Украјине.
Представници странке Левица рекли су да не намеравају да уклоне материјал и да су спремни да бране свој став на суду.
У саопштењу странке наводи се да је информација у време објављивања потврђена из више извора, укључујући званичне владине податке.