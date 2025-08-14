СВЕТУ ПРЕТИ МНОГО КРВАВИЈИ РАТ И ОН ПОЧИЊЕ КРАЈЕМ АВГУСТА? Ова анализа пали све аларме!
Израел ће готово сигурно покренути нови рат против Ирана пре децембра, а могуће је да сукоб започне већ крајем августа, пише у најновијој анализи Форин полиси коју преносимо.
Иран, са своје стране, очекује напад и припрема се за њега. Док је у првом рату Техеран играо на дуге стазе, темпирајући своје ракетне ударе у очекивању дуготрајног сукоба, у следећој ће рунди вероватно ударити одлучно од самог почетка.
Циљ ће бити срушити сваку идеју да се Иран може покорити под израелском војном доминацијом. Последично, надолазећи рат биће далеко крвавији од првог.
Ако амерички председник Доналд Трамп поновно попусти израелском притиску и придружи се борби, Сједињене Државе могле би се наћи у свеопштем рату с Ираном у поређењу с којим би сукоб у Ираку изгледао као мања операција.
Неостварени циљеви јунског рата
Израелски рат у јуну никада се није тицао искључиво иранског нуклеарног програма. Радило се о промени односа снага на Блиском истоку, при чему су иранске нуклеарне способности биле важан, али не и пресудан фактор. Више од две деценије Израел је подстицао САД на војну акцију против Ирана како би га ослабио и успоставио повољну регионалну равнотежу, ону коју сам не може да постигне.
У том контексту, израелски напади имали су три главна циља. Прво, ослабити иранску нуклеарну инфраструктуру, друго увући САД у директан војни сукоб с Ираном и треће, обезглавити ирански режим и претворити земљу у нову Сирију или Либан, државе које Израел може некажњено да бомбардује. Остварен је само први циљ, и то деломично. Трамп није уништио ирански нуклеарни програм нити га је вратио на почетну тачку.
Израел се надао да ће почетни удари изазвати панику унутар иранског режима и убрзати његов колапс. Вашингтон Пост, наводи да су агенти Мосада који говоре фарси, звали високе иранске званичнике и претили њиховим породицама, тражећи да јавно осуде режим.
Ипак, нема доказа да је иједан генерал попустио, а кохезија режима остала је нетакнута. Супротно очекивањима, убиства командира нису довела до протеста, већ су ујединила Иранце око заставе, под таласом национализма.
Многи Иранци сада су љути што се иранско одвраћање показало као недовољно.
"Некада сам био један од оних који би током протеста скандирали да се ирански новац не шаље у Либан или Палестину. Али сада разумем да су бомбе с којима се сви суочавамо једно те исто, и ако немамо снажну обрану широм регије, рат долази нама", рекао је један уметник у Техерану професорки Наргес Бајогхли са Универзитета Јохнс Хопкинс.
Логика новог напада
Чињеница да Израел није успео да успостави трајну ваздушну доминацију без америчке подршке чини нову офанзиву вероватном. И министар обране Израел Кац и начелник Генералштаба Ејал Замир слали су сигнале да је јунски рат био само прва фаза. Замир је додао да Израел "сада улази у ново поглавље" сукоба.
Израел је одлучан да ускрати Ирану време за обнову ракетног арсенала и ПВО. Та логика кључна је за израелску стратегију "кошења траве". Удари превентивно и жестоко како би се противницима онемогућио развој способности које би могле угрозити израелску војну доминацију.
Будући да Иран већ обнавља своје ресурсе, Израел има подстицј да нападне што пре, поготово јер политички прорачуни постају сложенији уласком САД у сезону предизбора.
Иран спрема одлучнији одговор
Како би срушили илузију да израелска стратегија функционира, ирански челници вероватно ће снажно и брзо ударити на самом почетку следећег рата.
"Ако се агресија понови, нећемо оклевати да реагујемо на одлучнији начин и на начин који ће бити немогуће прикрити", објавио је ирански министар спољних послова Абас Арагчи.
Ирански врх верује да цена за Израел мора бити неподношљива, иначе ће Тел Авив поступно уништити њихове обрамбене способности
Исход следећег рата зависиће од тога која је страна више научила и брже деловала. Може ли Израел обновити своје пресретаче брже него Иран своје лансере? Да ли је Мосад потрошио своја средства у првом рату? Да ли је Иран научио више о пробијању израелске обране него Израел о затварању својих рупа? За сада, ниједна страна не може бити сигурна у одговоре.
Дилема за Доналда Трампа
Трампов одговор на други рат могао би бити пресудан. Чини се да није склон дуготрајном сукобу. Политички, његови почетни удари изазвали су раскол унутар покрета МАГА, а војно, 12-дневни рат открио је критичне недостатке у америчким залихама пројектила.
Ипак, давањем зеленог светла за прве нападе, Трамп је упао у израелску замку из које се тешко може извући. Ограничени ангажман вероватно више није опција. Трамп ће се морати или потпуно придружити рату или остати по страни, а ово друго захтева отпор израелском притиску за који досад није показао ни вољу ни снагу, закључује Форин полиси.