ТЕЛА ВАДЕ ИЗ ГРОБОВА, НЕЋЕ ЗАОБИЋИ НИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР Свето место претварају у туристичку атракцију "Египатски дар целом свету и свим религијама" (ВИДЕО, ФОТО)
Годинама су се посетиоци, уз пратњу додељеног бедуинског водича, пењали на планину Синај да би гледали излазак сунца над нетакнутим, каменитим пејзажем или пак учествовали у неким другим излетима вођеним од стране Бедуина, пише BBC.
Данас је једно од најсветијих места Египта - поштовано међу Јеврејима, хришћанима и муслиманима - у средишту спора око плана да се претвори у огромни туристички пројекат, пише BBC.
Позната локално као Јабал Муса, планина Синај је место на којем је, према предаји, Мојсије добио Десет заповести. Многи такође верују да је управо ту Бог говорио пророку из горућег грма, како наводи Библија али и Куран.
Луксузни хотели, виле и трговачки базари већ се граде. Овде живи и традиционална бедуинска заједница, племе Jebeleya. Већ су им срушени домови и туристички еко-кампови, готово без икакве одштете. Племену је чак наређено да из гробова у локалном гробљу изваде тела како би се направило место за предвиђен паркинг.
Пројекат је представљен као нужан ради одрживог развоја који ће подстаћи туризам, но наметнут је Бедуинима против њихове воље, каже Бен Хофлер, британски путописац који је годинама сарађивао са синајским племенима.
"Ово није развој какав племе Jebeleya види или тражи, већ развој наметнут одозго, који служи интересима странаца уместо локалне заједнице“, рекао је за BBC.
"Око бедуинског племена номадског порекла гради се нови урбани свет. То је свет од којег су се увек држали по страни, на чију изградњу нису пристали и који ће заувек променити њихов положај у властитој домовини", објашњава Хофлер.
Напетости с Грчком
У подножју планине Синај налази се и самостан св. Катарине из 6. века, под управом Грчке православне цркве. И због самостана су, у међувремену, ескалирале напетости између Атине и Каира и то након што је египатски суд у мају пресудио да самостан св. Катарине - најстарији континуирано кориштени хришћански самостан на свету - лежи на земљишту државе Египат.
Након вишедеценијског спора, суд је пресудио да самостан има право само "користити" земљу на којој се налази, уз археолошка верска налазишта у његовој околини.
Архиепископ Јероним ИИ из Атине, поглавар Грчке цркве, брзо је осудио пресуду.
"Имовина самостана се одузима и експроприра. Овај духовни светионик православља и хеленизма сада се суочава с егзистенцијалном претњом", изјавио је у саопштењу.
Грчко православни патријархат у Јерусалиму истакао је да је ово свето место - над којим има црквену јурисдикцију - добило писмо заштите и од самог пророка Мухамеда.
"Дар целом свету"
Египат је 2021. покренуо државни пројекат тзв. Велике преобразбе за туристе. План, између осталог, укључује отварање хотела на Синају, еко-лоџе и великог центра за посетиоце, као и проширење малог оближњег аеродрома и жичаре до Мојсијеве планине.
Влада пројекат промовише као
Још 2023. УНЕСЦО је изразио забринутост и позвао Египат да заустави развој, провери његов утицај и изради план очувања. То се није догодило.
Овај мегапројект није први у Египту који је критикован због неосетљивости према јединственој историји земље, но влада га види као кључ за оживљавање посустале економије, преноси Јутарњи.