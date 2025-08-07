ТОКОМ ЛОВА ГА УБИЛА ЈЕДНА ОД НАЈОПАСНИЈИХ ЖИВОТИЊА НА СВЕТУ Милионеру није било спаса, није могао да избегне смртоносни напад
Током луксузног ловачког сафарија у јужноафричкој провинцији Лимпопо, афрички бивол усмртио је 52-годишњег америчког милионера и ловца на трофеје.
Реч је о Ашеру Воткинсу, власнику компаније Watkins Group, која послује с фармама стоке у америчким државама Тексас и Оклахома.
Инцидент се догодио прошле недеље, током другог дана организованог лова који је Воткинс резервисао преко фирме ЦВ Сафарис, потврдио је представник агенције Ханс Вермак. Према писању британског Телеграфа, цена учествовања у оваквом сафарију износи око 10.000 долара, а учесници су под надзором професионалног ловца и трагача.
У тренутку трагедије, Воткинсова мајка, очух и брат налазили су се у оближњем смештају и чекали његов повратак с терена. Према изјавама сведока, бивол је изненада напао, а Воткинс није успео да избегне смртоносни налет.
Воткинс је био страствени ловац на трофеје, познат по позирању с уловљеним животињама из разних делова света.
Биволи спадају међу најопасније животиње
Афрички биволи имају репутацију опасне животиње и не припитомљавају се. Теже и до једне тоне, а врло су територијални, што значи да ако се осећају угрожену одмах нападају. Афрички биволи сваке године убију око 200 људи.
Познати су као једна од тзв. "Велике петорке" најопаснијих животиња Африке, заједно са лавом, леопардом, носорогом и слоном.
Многи ловци и ренџери у Африци називају их "црна смрт" због њихове способности да нападају нечујно и смртоносно. Често се дешава да сачекају ловца који их је ранио, да би га касније напали из заседе.