Метак прошао кроз мишара, излетео из зграде и погодио дете! ТРАГЕДИЈА КОЈА ЈЕ ШОКИРАЛА АМЕРИКУ Отац нанишанио птицу грабљивицу, а убио ћерку само шест дана пре 15. рођендана!

08.09.2025. 17:03 17:15
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
деца
Фото: Printscreen/Facebook/Emma Schultheis

Отац из Илиноса оптужен је након што је покушао да упуца у птицу која је улетела у зграду, али је метак прошао кроз животињу и излетео кроз прозор, пре него што је смртно погодио његову ћерку, саопштиле су власти.

Давид Шултајс (34) покушао је да упуца мишара, птицу грабљивицу која је улетела у зграду 21. јула, када је метак прошао кроз прозор и погодио његову ћерку Ему, само шест дана пре него што је требало да напуни 15 година.

У року од неколико минута хитне службе су стигле на место инцидента и кренуле са пружањем прве помоћи. Ема је пребачена у болницу, али је касније проглашена мртвом.

 

ćerka
Фото: Printscreen Facebook/ Emma Schultheis

Истражитељи су рекли да је отац само ставио руку на врата да би пуцао и држао главу напољу како би избегао рикошет, када је метак прошао кроз птицу, изашао из зграде и погодио Ему, која је стајала напољу.

Смрт тинејџерке је покренула истрагу, а тужилаштво је покренуло тужбу против оца и још једне жене, Карен Шварце од Валмајера (58).

Шултајс се суочава са једном тачком оптужнице за кривично дело немарног пуцања из ватреног оружја. Шварце је оптужена за прикривање убиства и ометање правде након што су истражитељи рекли да је сакрила пиштољ калибра 40 који је коришћен у пуцњави и вршила притисак на друге да не разговарају са органима реда.

Отац се сам предао и пуштен је након плаћања кауције.

„Нема речи којима би се описала ова страшна трагедија”, рекли су из канцеларије шерифа.

убиство из нехата птица ћерка
Вести Свет
