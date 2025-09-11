Напето у Заливу
ТРАМП ЉУТ НА НЕТАНЈАХУА Амерички председник ЗАХТЕВАО ДА ИЗРАЕЛ ВИШЕ НЕ НАПДА КАТАР
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп захтевао од израелског премијера Бењамина Нетанјахуа да се обавеже да неће поново напасти америчког савезника Kатар, након недавног израелског напада на лидере Хамаса у Дохи, рекла су неименована два извора за Аксиос.
Пре претходног напада, Нетанјаху се није консултовао са Трампом нити са било којим од његових главних саветника, а Kатар је након тога поручио да ће проценити безбедносно партнерство са Вашингтоном након овог чина ''издаје".
Аксиос наводи да су Трампови саветници били изенађени и ''шокирани'' нападом на Kатар, блиског савезника САД и седмој земљи коју је Израел бомбардовао од 7. октобра 2023. године.
Један извор близак Трампу рекао је за Аксиос да је начин на који су Нетанјаху и његов повереник Рон Дермер решили то питање био ''непријатан подсетник" на понашање израелског врха које је довело до тензија са Трампом током његовог првог мандата.
Истовремено, извори наводе да је Трамп у уторак обавио два телефонска разговора са Нетанјахуом о нападу на Kатар и изразио разочарање и збуњеност израелском одлуком.
''То је неприхватљиво. Захтевам да то не поновите", рекао је Трамп Нетанјахуу, према два извора упозната са ситуацијом.
Трамп је потом обавестио катарског емира и премијера Мохамеда бин Абдула Рахмана ал Танија, који је рекао да напад сматра издајом Израела за САД, а затим и да ће Kатар можда пронаћи неке друге партнере "за осигуравање безбедности".
Истовремено, Нетанјаху је у видео-поруци поручио да неће оклевати да изврши нови напад на заливску државу ако лидери Хамаса остану у тој земљи, док је Ал Тани за ЦНН рекао да израелски премијер мора да буде ''изведен пред лице правде'' због кршења међународног права нападом на Kатар.
Ал Тани је додао да сматра да је цео заливски регион у опасности од Израела и да Kатар разматра одговор с партнерима у региону.
Већина европских лидера осудила је напад, а Хамас је саопштио да су, иако је било других жртава, лидери преживели удар.