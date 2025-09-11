ТРАМП ОБЕЋАО ПОДРШКУ ПОЉАЦИМА Јасна порука савезницима - АКО СЕ УГРОЗИ ПОЉСКА, АМЕРИКА ЋЕ РЕАГОВАТИ
ВАРШАВА: Пољски председник Kарол Навроцки разговарао је телефоном са председником САД Доналдом Трампом о упадима руских дронова у пољски ваздушни простор, рекао је званичник у кабинету Навроцког Марћин Пжидач, додавши да Пољска има снажну подршку америчке стране.
''Америка чврсто потврђује посвећеност савезничкој подршци Пољској. У том смислу, председник Трамп је рекао: 'Ми смо уз Пољску, везани смо савезом, а Пољаци, не бојте се ничега, ако нешто угрози вашу безбедност, онда морамо реаговати''', рекао је Пжидач о разговору двојице лидера.
Према његовим речима, Трамп је такође похвалио способности пољских војника, њихову реакцију и одлуку да оборе руске дронове, преноси агенција ПАП.
Такође је напоменуо да постоји могућност повећања броја америчких војника у Пољској, али то захтева конкретне акције, укључујући сарадњу пољлског Министарстава одбране и Министарства спољних послова.
Раније данас, јужнокорејска мисија у УН саопштила да је да је Пољска затражила састанак Савета безбедности УН због кршења ваздушног простора.
Пољска је у среду пријавила најмање 19 неовлашчених упада руских дронова, од којих је неколико уништено, саопштивши да су беспилотне летелице ушле у земљу из Белорусије.
На захтев Пољске, НАТО је позвао Члан 4 Северноатлантског споразума како би започео консултације међу државама чланицама Алијансе у вези са кршењем пољског ваздушног простора дроновима.