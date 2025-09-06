scattered clouds
ТРАМП РАЗМАТРА ВОЈНЕ УДАРЕ НА ВЕНЕЦУЕЛУ Порторико врви од војске, послато 10 ловаца Ф-35

06.09.2025. 08:10 08:39
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
tramp
Фото: Tanjug / AP Photo/Evan Vucci

Амерички председник Доналд Трамп разматра војне ударе на Венецуелу, а нису искључени ни десант и удари унутар територије ове латиноамеричке државе богате нафтом.

Како пише CNN, амерички председник Доналд Трамп разматра различите опције за спровођење војних удара "против нарко-картела који делују у Венецуели", укључујући и могућност напада унутар саме земље, у оквиру шире стратегије усмерене на слабљење лидера Николаса Мадура, тврде извори упућени у планове администрације.

Смртоносни удар на наводни нарко-брод који је напустио Венецуелу у уторак, према изворима, био је директна рефлексија тих опција и означио је значајну ескалацију кампање Трампове администрације против картела, од којих је многе прогласила терористичким групама.

Притисак на Мадура и војно присуство САД

Трамп је негирао да је у питању промена режима, али је нагласио спорну природу прошлогодишњих избора у Венецуели.

САД су последњих недеља распоредиле значајну војну силу на Карибима - ратне бродове наоружане ракетама Томахавк, јуришну подморницу, различите типове авиона и више од 4.000 морнара и маринаца. Такође, 10 напредних борбених авиона Ф-35 послато је у Порторико, где маринци изводе вежбе амфибијског десанта, пише CNN.

Да ли Венецуела заиста игра кључну улогу у производњи и дистрибуцији наркотика?

Стручњаци указују да Венецуела није земља произвођач кокаина и да њен удео у регионалној трговини дрогом није пресудан, што доводи у питање да ли се борба против дроге користи као изговор за притисак на Мадура или нешто још веће од тога.

Бивши амбасадор Луис Морено оценио је да Мадурови приходи зависе и од других извора, попут нафте, али да венецуеланске војне снаге зарађују огроман новац од сарадње са колумбијским нарко-трафикантима.

Вести Свет
