"ТРАМП ЖЕЛИ ДА УКИНЕ ДА УКИНЕ ИЗБОРЕ" Њусом упозорава да Трамп жели трећи мандат, упркос уставним ограничењима
САKРАМЕНТО: Гувернер Kалифорније Гевин Њусом рекао је данас да председник САД Доналд Трамп планира да остане на власти и након 2028. године, кршећи Устав и користећи савезну полицију како би манипулисао изборима у сопствену и корист себе и својих савезника.
"Америчка демократија се налази на ивици ауторитаризма, док Трамп замењује владавину права 'владавином Дона'. Не мислим да Трамп жели још једне изборе. Мислим да жели да их укине. Kо троши 200 милиона долара на балску дворану у Белој кући ако планира да је напусти?", рекао је Њусом у емисији "Kалифорнијска агенда: Самит у Сакраменту" часописа "Политицо".
Иако 22. амандман америчког Устава забрањује више од два председничка мандата, Трамп је, како тврди гувернер Kалиферније, отворено показивао интересовање за трећи мандат.
"Мислите да се шали у вези са 2028. годином? Мислите да када доводи стране лидере у Овални кабинет и оде у продавницу Беле куће...и покаже им капе из 2028. године да не мисли озбиљно? Пробудите се...Ако се не заустави Трампов напад на демократију, изгубићете своју земљу", упозорио је.
Њусом, који се сматра потенцијалним председничким кандидатом Демократске странке за 2028, рекао је да је током сусрета с америчким председником у фебруару у Овалном кабинету, Трамп гестикулирао ка слици Франклина Д. Рузвелта, јединог америчког председника који је служио четири мандата.
Он је упозорио на могуће "уплитање федералних агената у изборни процес" и додао да се плаши да ће Трамп послати савезне трупе на биралишта како би застрашио бираче и утицао на резултате избора.