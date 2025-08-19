”БУЛДОЖЕР” ДИПЛОМАТИЈА
ТРАМПУ СЕ СМЕШИ НОБЕЛОВА НАГРАДА: Састанак Путина и Зеленског је готово договорен; ”Имаћете још 40.000 мртвих за месец или два. То мора да се уради вечерас”
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да је "на неки начин већ договорио" састанак између руског лидера Владимира Путина Путина и председника Украјине Володимира Зеленског, али да они морају да донесу коначну одлуку.
"Некако сам се договорио са Путином и Зеленским, и знате, они су ти који морају да доносе одлуке, ми смо 7.000 миља далеко. Они су ти који морају да повуку потезе", рекао је Трамп у интервјуу за Фокс њуз и додао да би, ако билатерални састанци успеју, он био спреман да организује трилатерални састанак и " закључио споразум".
На питање Фокс њуза о плановима да покуша да организује билатерални састанак између Путина и Зеленског, Трамп је истакао и да неки европски лидери немају исту хитност као он када је реч о заустављању рата у Украјини и да је један од европских лидера у Белој кући препоручио поновни састанак за "још месец или два".
"Један од господина, који је сјајан момак, надам се да га нисам увредио. Рекао је: 'Па, хајде да се видимо за месец или два и да видимо'. Рекао сам: 'Месец или два? Имаћете још 40.000 мртвих за месец или два. то мора да се уради вечерас'. И јесам, заправо. Позвао сам председника Путина и покушавам да закажем састанак са председником Зеленским", рекао је Трамп.
Он је навео да постоји "топлина" у односима између њега и руског председника Владимира Путина, што се, како каже, могло видети приликом њиховог сусрета прошлог петка у Енкориџу на Аљасци.
"Видели сте то када је он изашао из авиона, када сам и ја изашао из авиона, постоји топлина... постоји тај пријатан осећај... и то је добра ствар, а не лоша ствар", рекао је амерички лидер.
На питање о јучерашњем телефонском разговору између њега и Путина, који се одиграо док су европски лидери и украјински председник били у Белој кући, Трамп је рекао да није разговарао са председником Русије пред осталим светским лидерима јер је сматрао да би то, како је навео, "било непоштовање" према Путину.
"Нисам то урадио пред њима, мислио сам да би то било непоштовање према председнику Путину, знате да то не бих урадио, јер нису имали најтоплије односе и заправо председник Путин није хтео да разговара са људима из Европе. Мислим, то је био део проблема", додао је Трамп.
Трамп је навео да су, по његовом осећају, Путин и Зеленски "у мало бољим односима него што је очекивао", иако и даље постоји "огромно неповерење".