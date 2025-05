ТУГА У СВЕТУ ФИЛМА Преминуо оскаровац Роберт Бентон

ЊУЈОРК: Троструки добитник Оскара, амерички редитељ и сценариста Роберт Бентон, који је режирао добитника Оскара за најбољи филм 1979. године "Крамер против Крамера", као и филмове попут "The Late Show", "Places in the Heart" и "Nobody's Fool" и сарађивао на сценарију за филм "Boni i Klajd ", преминуо је у недељу на Менхетну у 93. години.