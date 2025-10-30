ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА У ЕВРОПИ ЗАБРАЊЕНО ОРГАНИЗОВАЊЕ ПУТОВАЊА У ЕВРОПИ Естонија ову меру увела још прошле године
Туристичким агенцијама из Европе забрањено је организовање путовања у Русију.
Изузетак чине само приватна путовања и редовни саобраћај.
Према новом пакету санкција, који је већ ступио на снагу, европске туристичке агенције више не могу да организују туре у Русију, саопштила је телевизија "Актуалнаја камера", а пише Блиц.
- 19. пакет санкција у већини делова ступио је на снагу прошлог петка. То значи да је сада забрањено нудити туристичке услуге које се односе на путовања или одмор у Русији - појаснила је заменица канцелара Министарства спољних послова Естоније, Керли Вески.
У Естонији је још од прошле године на снази забрана путовања деце и младих у Русију.
По речима Асмик Цатурјан, руководиоца Савеза туристичких агенција Естоније, већина туристичких агенција од краја 2022. године не организује туре у Русију, следећи препоруке Министарства спољних послова.
- Већ након почетка рата није се препоручивало организовање путовања у Русију, јер Естонија не може гарантовати безбедност својих грађана. У складу са Директивом о пакет-турама, организатор је дужан да обезбеди повратак учесника путовања кући – нагласила је Цатурјан.
ЕУ је одобрила нови пакет санкција против Русије.
Ипак, неке фирме и даље нуде путовања у Русију. На интернету се могу наћи понуде за посете Калињинграду, као и новогодишње туре у Москву и Санкт Петербург, планиране за ову годину.
- Ако се након ступања санкција на снагу настави са понудом туристичких услуга, то ће се сматрати њиховим кршењем. Реч је и о индивидуалним и о групним путовањима. Организовање тура, аутобуских путовања, водича, смештаја и других облика туризма повезаних са Русијом је забрањено - нагласила је Вески.
Она је навела и да "ако туристичке агенције наставе да пружају такве услуге, то ће се сматрати кршењем санкција" и случај ће бити разматран према утврђеном поступку.
Забрана се не односи на редовне аутобуске линије и приватна путовања.
Најновије санкције се не примењују на путовања у Белорусију.