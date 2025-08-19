УНИЦЕФ САОПШТИО ПОРАЗНЕ ПОДАТКЕ: Сваког месеца у Појасу Газе је убијено више од 540 деце
ЖЕНЕВА: Од почетка обновљених израелских напада на Појас Газе у марту 2025. године, у окупираној палестинској енклави је сваког месеца у просеку убијено више од 540 деце, саопштено је данас из Фонда Уједињених нација за децу (УНИЦЕФ).
Истовремено, агенција УН за палестинске избеглице (UNRWA) упозорила је да су склоништа која је обезбедила UNRWA постала „места смрти за цивиле“.
„У Гази су школе UNRWA постале склоништа за стотине хиљада људи. Људи су тражили заштиту под заставом УН, али ова склоништа постала су места смрти, укључујући и за велики број деце. Ниједно место није безбедно за децу у Гази“, објавила је UNRWA на свом X налогу, позивајући на тренутни прекид ватре.
Агенције УН упозориле су на разарајући утицај израелске војне кампање на децу у Појасу Газе јер израелска војска немилосрдно гађа школе, болнице и домове цивила.
Према подацима министарства здравства у Појасу Газе, од октобра 2023. године, због појачане блокаде и озбиљних несташица хуманитарних потрепштина, глад је убила најмање 266 Палестинаца, укључујући 112 деце.
Од почетка сукоба у октобру 2023. године, израелска војска је убила више од 62.000 Палестинаца у окупираној палестинској енклави, опустошила је и довела до масовне глади цивилног становништва.