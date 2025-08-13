clear sky
ЗАБЕЛЕЖЕНА И ОЗБИЉНА ЗЛОСТАВЉАЊА...

УПРКОС ЗАБРАНИ Истрага утврдила да су британски војници у Кенији ПЛАЋАЛИ ЗА СЕКС

13.08.2025. 21:53 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Pixabay.com

Британска војска саопштила је да ће пооштрити мере против сексуалног злостављања, након што је истрагом откривено да су њени војници у бази у Кенији плаћали сексуалне раднице упркос забрани.

Истрага британске војске је уследила прошле године после навода да неки од војника стационираних у кампу за обуку у близини града Нањуки у централној Кенији плаћају за секс, као и да је дошло до озбиљних злостављања, укључујући силовања, преноси Јуроњуз.

Британско министарство одбране је 2022. забранило "све сексуалне активности које укључују злоупотребу положаја, као што је плаћање за секс у иностранству".

Начелник генералштаба британске војске, Роли Вокер, који је наложио истрагу, казао је да у "британској војсци апсолутно нема места за сексуалну експлоатацију и злостављање".

Он је додао да војска примењује нове мере како би зауставила ту појаву, а које укључују и лакше отпуштање војника који се буду упуштали у овакве радње и истовремено уводи нови, обавезни програм обуке по том питању.

Према британско-кенијском споразуму о сарадњи у сфери одбране, хиљаде британских војника се сваке године обучавају у овој земљи источне Африке.

Истрага је била фокусирана на период од октобра 2022. до марта ове године, а установљено је да је у 35 случајева дошло до злоупотреба и злостављања.

Како наводи Јуроњуз, начин на који британске снаге третирају локално становништво у Нањукију већ дуго изазива забринутост.

Случај који је имао највећи публицитет било је убиство 21-годишње Агнес Ванџиру 2012., а истрага је утврдила да су је убили британски војници, иако нико није оптужен.

У априлу ове године, кенијска полиција саопштила је да је предмет предат директору јавног тужилаштва да одлучи у вези доношења оптужнице.

 

војници проститутке секс
