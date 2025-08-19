УЗБУЂЕЊЕ И ШВЕРЦ Перуанка ухапшена са 1,4 килограма кокаина НИКАД НЕЋЕТЕ ПОГОДИТИ ГДЕ ГА ЈЕ СКРИВАЛА

ПОНАШАЛА СЕ МАЛО ЧУДНО НА ЦАРИНИ...
19.08.2025. 21:53 21:56
Држављанка Перуа је ухапшена на индонежанском туристичком острву Бали након што је покушала да унесе 1,4 килограма кокаина сакривеног у сексуалној играчки убаченој у интимне делове њеног тела, саопштила је данас локална полиција.
Жена старости 42 године, чији идентитет локалне власти нису откриле, стигла је 12. августа на међународни аеродром на Балију из Катара, преноси париски дневник Фигаро.
"Цариници су посумњали у њено понашање и након консултација са полицијом, извршили су додатне провере", изјавио је на конференцији за новинаре директор одељења за наркотике полиције Балија.
Полиција је потом код ухапшене путнице открила 1,4 килограма кокаина сакривеног у сексуалној играчки.