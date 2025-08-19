УЗБУЂЕЊЕ И ШВЕРЦ Перуанка ухапшена са 1,4 килограма кокаина НИКАД НЕЋЕТЕ ПОГОДИТИ ГДЕ ГА ЈЕ СКРИВАЛА

clear sky
ПОНАШАЛА СЕ МАЛО ЧУДНО НА ЦАРИНИ...

Перуанка ухапшена са 1,4 килограма кокаина НИКАД НЕЋЕТЕ ПОГОДИТИ ГДЕ ГА ЈЕ СКРИВАЛА

19.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Pexels.com

Држављанка Перуа је ухапшена на индонежанском туристичком острву Бали након што је покушала да унесе 1,4 килограма кокаина сакривеног у сексуалној играчки убаченој у интимне делове њеног тела, саопштила је данас локална полиција.

Жена старости 42 године, чији идентитет локалне власти нису откриле, стигла је 12. августа на међународни аеродром на Балију из Катара, преноси париски дневник Фигаро.

"Цариници су посумњали у њено понашање и након консултација са полицијом, извршили су додатне провере", изјавио је на конференцији за новинаре директор одељења за наркотике полиције Балија.

Полиција је потом код ухапшене путнице открила 1,4 килограма кокаина сакривеног у сексуалној играчки.

 

Вести Свет
