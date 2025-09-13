УЗБУНА У ТЕЛ АВИВУ, ОГЛАСИЛЕ СЕ СИРЕНЕ Израел нападнут хиперсоничним ракетама и дроновима, хиљаде грађана траже склониште
Јеменски побуњеници Хути поново су напали Израел. Како преносе светски медији, испаљене су хиперсоничне ракете, а лансирани су и дронови. У овим нападима није било жртава.
Хути су потврдили да су извели две сложене војне операције којима су циљали израелске положаје у “окупираном Негеву и на аеродрому Рамон у јужној окупираној Палестини”, тачније у Израелу.
Ракетна јединица је лансирала хиперсоничну балистичку ракету типа Палестина-2 ка војном циљу, прецизирано је у саопштењу.
Према неким информацијама, током напада је наводно погођен циљ, што је присилило хиљаде Израелаца да потраже склониште.
Поред тога, Ваздухопловне снаге извеле су посебну операцију користећи три беспилотне летелице.
Два дрона су погодила аеродром Рамон у области Еилата, док је трећи погодио други израелски војни објекат у Негеву. Оба напада су успешно стигла до својих циљева, пише Хута - Ал Масира.
Хути су поручили да су операције изведене у знак подршке палестинском народу и њиховим фракцијама, као “одмазда за геноцидне злочине и политику глади коју израелски непријатељ спроводи над Газом, као и као директан одговор на недавну израелску агресију на Јемен”.
Поновили су и да ће се војне операције Јемена наставити док се агресија не заустави и док се не укине блокада Газе. Уједно су нагласили чврсту посвећеност Сане палестинској ствари и спремност да се суоче са било којом даљом ескалацијом од стране Израела.
Једна ракета Хута је оборена близу Посланикове џамије код Медине у Саудијској Арабији.
Претходно су израелски медији признали низ напада на стратешке области, док су сирене у јужном и централном делу земље непрекидно завијале.
Израел је саопштио да су у операцијама Хута погођени долина Арава у Негеву, аеродром Рамон у Еилату, као и војни објекти у Бер Ора. После неуспелих покушаја пресретања, у тим областима уведен је максимални степен приправности.
Овај напад великих размера уследио је дан након израелског напада на Јемен, када су у серији ваздушних удара погођене зграде новина 26 Септембер и Ал-Јемен у стамбеним четвртима главног града Сане, као и владин комплекс у Ал-Џафву.
У нападима је погинуло 35, а рањена је 131 особа.
Nad ranem izraelski system obrony powietrznej Arrow zestrzelił rakietę balistyczną wystrzeloną przez grupę Houthi z Jemenu.
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да је хиперсонична ракета коју су лансирали Хути из Јемена успешно пресретнута, а да су се сирене за ваздушну опасност огласиле у Тел Авиву и другим градовима централног Израела, пише Тајмс оф Израел.
Тренутно нема извештаја о повређенима или штети од остатака пресретнуте ракете.