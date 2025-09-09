(УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК) Жива изгорела! УБИЈЕНА ЖЕНА БИВШЕГ ПРЕМИЈЕРА НЕПАЛА Хаос на улицама Катмандуа, све је у пламену!
Демонстранти су увели Раби Лаксми Читракар у резиденцију пре него што су запалили кућу. У критичном стању пребачена је у болницу, али повреде биле фаталне.
Према речима породице, Раби Лаксми Читракар, супруга бившег премијера Непала Џаланата Канала, преминула је након што је задобила тешке повреде када је њихова кућа у Далу запаљена усред актуелних немира.
Према писању непалског портала Хабар Хаб, чланови породице су навели да је Читракар пребачена у болницу за опекотине у Киртипуру у критичном стању, али није успела да преживи.
Напад се догодио док су насилни протести предвођени припадницима генерације З трајали други дан заредом, упркос томе што је влада објавила да укида забрану друштвених мрежа. Демонстранти су захтевали смену премијера Олија и пад владе, након што су још две особе убијене другог дана протеста, чиме је број погинулих порастао на 22, док је више од 300 људи повређено.
Кључне владине и политичке институције широм Непала нашле су се на мети напада – руље су запалиле зграду Синг Дурбар, централни административни комплекс у Катмандуу, као и председничку резиденцију Шетал Нивас.
Запаљене су и резиденције председника Рама Чандре Паудела, премијера КП Шарме Олија, као и бивших премијера Пушпе Камала Дахала "Прачанде" и Шера Бахадура Деубе.
Током напада на Деубину резиденцију, он и његова супруга, министарка спољних послова Арзу Рана Деуба, наводно су физички нападнути. Канцеларије политичких партија такође су биле мете у јеку ескалације нереда.