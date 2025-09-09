few clouds
30°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК) Жива изгорела! УБИЈЕНА ЖЕНА БИВШЕГ ПРЕМИЈЕРА НЕПАЛА Хаос на улицама Катмандуа, све је у пламену!

09.09.2025. 16:31 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Коментари (0)
непал
Фото: printscreen Youtube/Republic world

Демонстранти су увели Раби Лаксми Читракар у резиденцију пре него што су запалили кућу. У критичном стању пребачена је у болницу, али повреде биле фаталне.

Група демонстраната је наводно присилно увела Раби Лаксми Читракар у резиденцију пре него што је запалила кућу. У критичном стању пребачена је у болницу за опекотине у Киртипуру, али повреде су биле фаталне.

Према речима породице, Раби Лаксми Читракар, супруга бившег премијера Непала Џаланата Канала, преминула је након што је задобила тешке повреде када је њихова кућа у Далу запаљена усред актуелних немира.
 

Према писању непалског портала Хабар Хаб, чланови породице су навели да је Читракар пребачена у болницу за опекотине у Киртипуру у критичном стању, али није успела да преживи.
 

Напад се догодио док су насилни протести предвођени припадницима генерације З трајали други дан заредом, упркос томе што је влада објавила да укида забрану друштвених мрежа. Демонстранти су захтевали смену премијера Олија и пад владе, након што су још две особе убијене другог дана протеста, чиме је број погинулих порастао на 22, док је више од 300 људи повређено.
 

Кључне владине и политичке институције широм Непала нашле су се на мети напада – руље су запалиле зграду Синг Дурбар, централни административни комплекс у Катмандуу, као и председничку резиденцију Шетал Нивас.

Запаљене су и резиденције председника Рама Чандре Паудела, премијера КП Шарме Олија, као и бивших премијера Пушпе Камала Дахала "Прачанде" и Шера Бахадура Деубе.

Током напада на Деубину резиденцију, он и његова супруга, министарка спољних послова Арзу Рана Деуба, наводно су физички нападнути. Канцеларије политичких партија такође су биле мете у јеку ескалације нереда.

Убијена премијер непал
Извор:
Курир.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај