ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА УЗЕЛА ПОСЛОВЕ МЛАДИМ АМЕРИКАНЦИМА Смањен број послова за младе раднике за 13 одсто

28.08.2025. 14:20 14:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Vestacka inteligencija
Фото: pixabay.com

ВАШИНГТОН: - Нова студија Универзитета Стенфорд показује да је усвајање вештачке интелигенције довело до смањења запослености младих Американаца.

Истраживачи су анализирали податке о платама милиона радника и открили да су млади између 22 и 25 година, који раде у областима највише изложеним вештачкој интелигенцији попут корисничке подршке, рачуноводства и развоја софтвера изгубили око 13 одсто послова од 2022. године.

За разлику од њих, искуснији радници у истим областима и радници свих узраста у професијама мање изложеним вештачкој интелигенцији, као што су медицинске сестре и помоћници у здравству, нису забележили пад запослености, преноси Си-Ен-Би-Си.

Студија објашњава да су млади запослени посебно рањиви јер вештачка интелигенција може да замени "књишко знање" које долази из образовања, док је искуство старијих радника теже аутоматизовати.

Истраживачи наводе да ова промена није једнака за све секторе. Индустрије које комбинују вештачку интелигенцију са људским радом могу да задрже или чак да повећају број запослених.

Млађи радници који планирају каријеру у областима које вештачка интелигенција лако може да замени попут администрације, рачуноводства или почетних ИТ позиција требало би да размотре учење додатних вештина или прелазак у секторе где искуство и креативност нису лако замењиви, закључују аутори студије.

САД вештачка интелигенција тржиште рада радна места
Вести Свет
