(ВИДЕО) АПОКАЛИПСА У ИТАЛИЈИ Пожари на Везуву, ерупција Етне – ватрогасци у борби са стихијом

10.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs/Dnevnik
Фото: pixabay.com

Ватрогасци су на терен у борби против пожара који гори од петка послали дванаест екипа, укључујући шест канадера.

Ватрогасци се боре против пожара на обронцима Везува, након што су све планинске стазе до тог вулкана у близини Напуља затворене за туристе. Ватрогасци су на терен у борби против пожара који гори од петка послали дванаест екипа, укључујући шест канадера.

Позвана је и помоћ из других делова Италије, преноси Франце Presse. Како преносе италијански медији, дим је видљив из Напуља.

"Из сигурносних разлога и у сврху олакшавања операције гашења пожара и чишћења у погођеним зонама, све активности на стазама националног парка Везув прекидају се до даљњег", саопштено је.
Прошле је године кратер вулкана посетило око 620 хиљада људи. 

Дим пожара данас се види и из оближњег археолошког налазишта Помпеји који је остао отворен за туристе.

Истовремено, на Сицилији активирао се и вулкан Етна, што само по себи и није толико необично. Како пише Corierre della Сера, до ерупције је дошло на висини изнад 3000 метара.

mondo.rs

