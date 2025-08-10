(ВИДЕО) АПОКАЛИПСА У ИТАЛИЈИ Пожари на Везуву, ерупција Етне – ватрогасци у борби са стихијом
Ватрогасци се боре против пожара на обронцима Везува, након што су све планинске стазе до тог вулкана у близини Напуља затворене за туристе. Ватрогасци су на терен у борби против пожара који гори од петка послали дванаест екипа, укључујући шест канадера.
Incendio sul #Vesuvio
🔥 @TgrRai @TgrRaiCampania pic.twitter.com/uuhK6hCRle
— Antonello Perillo (@anperillo) August 8, 2025
Позвана је и помоћ из других делова Италије, преноси Франце Presse. Како преносе италијански медији, дим је видљив из Напуља.
"Из сигурносних разлога и у сврху олакшавања операције гашења пожара и чишћења у погођеним зонама, све активности на стазама националног парка Везув прекидају се до даљњег", саопштено је.
Прошле је године кратер вулкана посетило око 620 хиљада људи.
Дим пожара данас се види и из оближњег археолошког налазишта Помпеји који је остао отворен за туристе.
Истовремено, на Сицилији активирао се и вулкан Етна, што само по себи и није толико необично. Како пише Corierre della Сера, до ерупције је дошло на висини изнад 3000 метара.