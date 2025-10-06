ШВАЈЦАРСКИ ГЛЕЧЕРИ ИЗГУБИЛИ ЧЕТВРТИНУ МАСЕ ЗА ДЕЦЕНИЈУ Глобално загревање брише европску мапу
Глечери у Швајцарској изгубили су три одсто запремине ове године, што је четврти највећи годишњи пад забележен до сада, саопштили су швајцарски глациолози наводећи као главни узрок последице глобалног загревања.
Група за мониторинг швајцарских глечера Гламос и Швајцарска академија наука објавили су да је маса леда у тој земљи, која има највише глечера у Европи, смањена за једну четвртину у последњих десет година, преноси данас НБЦ.
„Топљење глечера у Швајцарској је и ове године било огромно. Зима са малим количинама снега, у комбинацији са топлотним таласима у јуну и августу, довела је до губитка од три одсто запремине глечера”, наводи се у извештају.
У Швајцарској се налази готово 1.400 глечера, највише у Европи, а њихово постепено топљење има последице по хидроенергију, туризам, пољопривреду и изворе воде у многим европским државама.
Овогодишње топљење глечера по обиму је четврто највеће, након рекордних губитака забележених 2003, 2022. и 2023. године
„Глечери се јасно топе због антропогеног глобалног загревања. То је главни узрок убрзања које видимо у последње две године”, рекао је шеф Гламоса и глациолог на Техничком универзитету у Цириху (ЕТХЗ) Матијас Хус.
Овогодишње топљење глечера по обиму је четврто највеће, након рекордних губитака забележених 2003, 2022. и 2023. године. Топљење и губитак глечера мења и крајолик Швајцарске, изазивајући померања планина и нестабилност тла, због чега су швајцарске власти у стању појачане приправности, посебно након што се у мају огромна маса стене и леда сручила са глечера и готово потпуно затрпала село Блатен, пише НБЦ.