„ЛАЖНИ” ДАЛИ ШОКИРАО ИТАЛИЈУ Радови са изложбе завршили у рукама полиције, сумња се на фалсификате
Италијанска полиција је конфисковала 21 дело са недавно отворене изложбе у Парми.
Изложба под називом „Дали, између уметности и мита“ претходно је постављена у Риму.
Суд у Риму је покренуо заплену након што су се специјална јединица полиције за заштиту културне баштине и шпански стручњаци сложили да дела можда нису аутентична.
Гардијан сазнаје да су италијанске власти још у јануару посумњале у фалсификате, јер ништа важно није било изложено, само литографије, постери и цртежи, без слика, и није било јасно зашто би неко организовао изложбу тако мале вредности.
Чудно је да организатори изложбе нису консултовали Фондацију Гала-Салвадор Дали у каталонском граду Фигересу, која штити Далијева права широм света пише Art News.
Стручњаци Фондације који су посетили римску изложбу постали су веома сумњичави према изложеним делима.
Своје сумње у аутентичност три цртежа и серије графика пренели су полицији, који су чекали да се пармска изложба званично отвори, а затим је претресли.
Заплењено је 18 литографија и три цртежа, који наводно чине део колекције позајмљене од двојице Италијана.
Италијанско министарство културе сада врши преглед дела, која би могла бити трајно конфискована ако се потврди да су фалсификати, а осумњичени би могли бити кривично гоњени због фалсификовања или свесне продаје фалсификата.