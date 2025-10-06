ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СЕ ОГЛАСИО ИЗ ДРАЧА: Било је несугласица између госпође Османи и мене; О претњама Бачулова: Слажем се с њим, зашто нам нико није рекао да је он био испод НАДСТРЕШНИЦЕ
Председник Србије Александар Вучић данас у Драчу учествује на самиту Процеса Брдо-Бриони. Домаћин је председник Албаније Бајрам Бегај. Разговара се о јачању регионалне стабилности и добросуседских односа.
Председник Александар Вучић, који у Драчу учествује на самиту Процеса Брдо-Бриони, истакао је да Србија остаје посвећена напорима да проширење ЕУ остане један од приоритета и додао да је уверен да ширење Уније треба да остане јасно уписано у агенду Западног Балкана.
Председника Вучића су дочекали председници Словеније и Хрватске Наташа Пирц Мусар и Зоран Милановић, као и председник Албаније Бајрам Бегај.
Вучић уживо из Драча
- Било је несугласица између госпође Османи и мене, обавестио сам их и да је у Србији отворена најбржа пруга у региону, рекао је Вучић у укључењу уживо из Драча.
- На скуповима грађана против блокада било је 168.000 људи а на скуповима блокадера укупно целог дана 7.000 људи, толико о томе ко је успешан ко није, додао је Вучић одговарајући на питања новинара.
- Нико од њих од Словеније до Албаније нема такву пругу ни возове али то неће видети у њиховим медијима, објаснио је он зашто је поменуо пругу.
О Бачулову
Кад је реч о претњама Бачулова, рекао је:
- Ја сам много уплашен, он је озбиљан политички противник и слажем се с њим, питање за друге је што нам нико није рекао да је он био испод надстрешнице и што нам за тих 11 месеци нико није показао. Уверен сам у његову невиност јер неко ко је то планирао узео би ваљда неког паметнијег...
- Надлежни органи испитаће улогу господина Бачулова, не мислим да је он у томе учествовао, за мене је много важније понашање надлежних државних органа, зашто то нису испитали, да ли је неко прилазио објекту дан-два раније, нек је то теорија завере, нек смо сви ми луди, али испитајте, да ли је неко негде стајао, нешто поправљао и то је озбиљан проблем за нас у држави... Тај човек ми уопште није политички интересантан... То је безвезна прича а суштина је како ми за тај снимак нисмо знали, ко га је крио ових 11 месеци...
Зашто ме позвао Марко Рубио
- Имали смо 3 теме и дотакли смо се четврте - стратешки дијалог Србије и САД, санкције НИС-у, регионални односи, наши односи са БиХ и Приштином, а ја сам поменуо и накратко су реаговали о Чарлију Кирку, дотакли смо се ЕУ у две реченице... Најдуже је било, око 45 минута, о НИС-у...
- Поштују ме као саговорника, као што ја поштујем њих, то су биле теме а они не знају шта ће са собом од муке јер је све пропало само не знају како то да јаве, рекао је Вучић поменувши да блокадере и опозицију која у кафани смишља како је Рубио звао Вучића да га риба.
Вучић се огласио из Драча: Иако нас чекају бројни изазови, Србија остаје посвећена напорима да проширење ЕУ остане један од приоритета
- Иако нас чекају бројни изазови, Србија остаје посвећена напорима да проширење ЕУ остане један од приоритета, а не споредна тема - истакао је председник Александар Вучић.
Он додаје да очекује да ће Процес Брдо-Бриони донети јасне закључке, пошто само искреност и доследност у приступу свих страна доносе процесу трајну одрживост и поверење земаља региона.
- Уверен сам да ширење Уније треба да остане јасно уписано у агенду Западног Балкана и да отворене перспективе чланства у ЕУ представљају снажан покретач реформи, долазак нових инвестиција и економског раста - истакао је он, и закључио:
- На том путу, Србија ће увек бити поуздан и одговоран партнер ЕУ.
Бегај: Албанија снажно подржава регионалну сарадњу
Председник Албаније Бајрам Бегај изјавио је да Албанија снажно подржава регионалну сарадњу и убрзање европских интеграција на Западном Балкану.
Он је на пленарној седници у оквиру самита Процес Брдо-Бриони, који се одржава у Драчу, и на коме учествује и председник Србије Александар Вучић, нагласио важност ове платформе као кључног механизма за промоцију регионалног дијалога, јачање добросуседских односа и убрзавање процеса интеграције ка Европској унији.
"Албанија, као земља домаћин овог самита, високо цени улогу иницијативе Брдо-Бриони у продубљивању регионалне сарадње и промоцији заједничке европске визије за цео наш регион", рекао је он.
Потврдио је посвећеност Албаније подршци свакој иницијативи која доприноси стабилности, развоју и европској перспективи земаља Западног Балкана, преноси Албанијан пост.
Иначе, на састанку у Драчу, шефови држава учесница Процеса Брдо-Бриони разговараће о јачању европске перспективе целог региона и убрзању процеса приступања Европској унији, јачању регионалне стабилности и добросуседских односа, као и о економској и друштвеној трансформацији земаља Југоисточне Европе.
Посебна пажња биће посвећена задржавању младих људи пружањем бољих могућности за живот и рад, као и јачању сарадње у области запошљавања, саопштили су организатори.
Очекује се прихватање Заједничке декларације шефова држава учесница Процеса Брдо-Бриони, којом би се потврдила посвећеност подршци европским интеграцијама и инклузивној сарадњи са циљем мирне, снажне, стабилне, просперитетне и уједињене Европске уније, и потврдио наставак промоције добросуседске сарадње. Самит у Драчу организују председници Словеније и Хрватске, Наташа Пирц Мусар и Зоран Милановић а домаћин је председник Албаније, Бајрам Бегај.
Ко све учествује
На састанку у Албанији, како је потврђено, учествоваће, поред председника Србије Александра Вучића, председник Црне Горе Јаков Милатовић, чланови Председништва Босне и Херцеговине Жељка Цвијановић, Денис Бећировић и Жељко Комшић, председница Македоније Гордана Сиљановска Давкова и председница привремених приштинских институција Вјоса Османи.
Шта је Процес Брдо-Бриони
Процес Брдо-Бриони је регионална иницијатива коју су покренули председници Словеније и Хрватске с циљем јачања сарадње и дијалога међу земљама Западног Балкана, као и подршке њиховом приближавању Европској унији. Оснивачи иницијативе су некадашњи председници Словеније и Хрватске, Борут Пахор и Иво Јосиповић.
Назив иницијативе потекао је од места где је одржан први састанак – Брдо код Крања (Словенија) и Бриони (Хрватска).
Самит се сматра допуном Берлинском процесу и другим међународним иницијативама које имају за циљ интеграцију Западног Балкана у ЕУ а, такође, пружа платформу за отворене разговоре о споровима и изазовима унутар региона. Састанци у оквиру Иницијативе Брдо-Бриони одржавају се сваке године од 2013, а последњи је одржан прошле године у Тивту, у Црној Гори.
