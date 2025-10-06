ЈОШ НЕДЕЉУ ДАНА ДО УВОЂЕЊА НОВЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА УЛАЗАК У ЕУ Ево шта држављани Србије треба да знају
БЕОГРАД: Директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије (YUTA) Александар Сеничић изјавио је данас да 12. октобра почиње периодична примена Entry Exit система (ЕЕС), новог система уласка у земље ЕУ, који ће се односити и на држављане Србије.
Сеничић је за Танјуг истакао да овај систем неће бити одмах имплементиран на свим граничним прелазима, већ да је рок за усаглашавање са овим системом и потпуну контролу на свим граничним прелазима 10. април следеће године.
"У том року у наредних шест месеци, почев од 12. октобра, на појединим прелазима ће се полако успостављати овај систем. Четири државе ЕУ нашем окружењу су већ најавиле да ће на појединим прелазима од недеље кренути са овим системом. Спроводиће се тако што ће два сата у преподневној и два сата у поподневној смени контролисати улазак на овај нови начин", објаснио је он.
Како је објаснио, ЕЕС систем подразумева да ће сви грађани, осим деце до 12 година, при изласку из земље уз важећи пасош приликом контроле пасоша морати да дају биометријске податке, односно биометријску слику лица и отисак четири прста десне руке.
Оног тренутка када нам се узму ти подаци формира се профил у самом ЕЕС систему, изјавио је Сеничић и додао да сваки следећи пут при уласка у Шенген зону више неће бити потребно да се узимају сви ти подаци.
"За почетак је потребно стрпљење, биће сигурно велких гужви у тих неколико сати колико се периодично буде спроводило на граничним прелазима. С обзиром на то да би ова процедура, према Европској комисији, требало да траје између три и пет минута по пасошу, добро је да се не налазимо у туристичкој сезони да би до почетка сезоне велика већина грађана требало већ да буде евдиентирана у овом систему", навео је он.
Сеничић је рекао да ЕУ уводи овај систем како би имала бољу контролу дозвољеног боравка у земљама ЕУ од 90 дана у оквиру од шест месеци, с обзиром на то да је констатовано да велики број људи то злоупотребљава.
Додао је да ће сам систем евидентирати датум уласка и изласка из Шенген зоне и збрајати датуме у оквиру од шест месеци.
Према његовим речима, уколико грађани то буду прекорачили, њима ће бити ускраћен улазак у земље ЕУ док не истекне тај рок који је предвиђен уредбом Европске комисије.
Овај систем ће важити за све земље чланице ЕУ уз додатак још четири државе које се налазе у Шенген зони а то у Исланд, Норвешка, Швајцарска и Лихтенштајтн, изјавио је Сеничић и додао да ова правила не важе за Ирски и Кипар.
На питање да ли ће путници морати унапред да попуне неке формуларе или ће се све обављати на граничном прелазу, Сеничић је рекао да иако је ЕЕС апликација доступна на Гоогле плаз сторе-у, грађани Србије не могу да је скину јер она још увек није активна, што значи да путници не могу ништа да ураде како би предупредили чекање на граничним прелазима због имплементације овог система.
"Да ли ће се она појавити у скоријој будућности па да евентуално можемо сами да унесемо свој податке да би избегли чекање, то остаје да видимо. За сада је она недоступна, она је само увод у то да видимо како све то може да изгледа на самом граничном прелазу", изјавио је он.
Одговарајући на питање који би савет дао грађанима који у октобру и новембру планирају путовање у земље ЕУ, како да би се припреме и избегну евентуалну непријатност а граници, Сеничић је напоменуо да је доста тешко у овом тренутку дати неке препоруке с обзиром на то да ће се овај систем периодично уводити на граничним прелазима.
"Нама је у разговору са граничним службама речено да ће се водити рачуна о томе да када се направе веће гужве у периоду када се буду узимали подаци, да ће се пропуштати на граници по старом систему", истакао је он.
Сеничић је поручио да када буду доступни термини када ће се спроводити ЕЕС систем, путници треба да избегавају те термине због гужви док овај систем не буде интегрисан на свим граничним прелазима.
Како је навео, на неки аеродромима где се спроводило тестирање ЕЕС система на одређеном броју путника, та процедура је трајала између два и два и по минута.
Сеничић је напоменуо да царинска служба још увек није обучена за овај систем, због чега ће процедура узимања података у почетку вероватно трајати мало дуже.
"Неће ту бити већих проблема обзиром да ће ти подаци у почетку периодично бити узимани до иза Нове године. Од јануара очекујем да на великом броју аеродрома, лука и на друмским прелазима овај систем заживи", оценио је он.