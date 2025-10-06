light rain
НОРМАЛИЗОВАН САОБРАЋАЈ НА АУТО-ПУТУ БГ-НС Уклоњен портал који је оборио камион

06.10.2025. 13:57 14:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: Screenshot/ Instagram

НОВИ САД: Саобраћај на ауто-путу Београд-Нови Сад, који је јутрос био обустављен због саобраћајне незгоде, је нормализован.

До саобраћајне незгоде је дошло око 9 сати, због чега је саобраћај у правцу Новог Сада био обустављен готово четири сата.

Како Тањуг сазнаје, најпре је дошло до судара камиона и аутомобила, након чега је камион пробио заштитну ограду и прешао у супротан правац.

Теретно возило је приликом судара ударило у портал, који је пао на коловоз, због чега је био обустављен саобраћај у правцу Београд-Нови Сад.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

