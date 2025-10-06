НОВА РАДНА МЕСТА ЗА КРАЉЕВЧАНЕ У ПОШТИ СРБИЈЕ Отворен савремени логистички центар, 42 робота сортираће пошиљке! Министарка Месаровић: Ово је од значаја за привреду! Верујемо у Краљево!
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић присуствовала је отварању савременог поштанско-логистичког центра и пуштању у рад роботизованог система за сортирање пошиљки у Краљеву.
Она је истакла да нови систем представља велики корак напред за све, те да је као министарка привреде изузетно поносна што реализују технолошки напредне пројекте.
-Роботизовани систем са чак 42 робота, који данас пуштамо у рад, омогућиће бржу, ефикаснију и поузданију испоруку пошиљки. Време чекања ће бити смањено, а квалитет услуге подигнут на ниво који одговара савременим европским и светским стандардима. У пракси то значи да ће сваки становник Србије, без обзира на то да ли живи у срцу Београда или у најудаљенијем делу наше земље, имати једнако доступну и квалитетну поштанску услугу- рекла је Месаровић.
Како је навела, ово је за привреду посебно значајно.
- Бржа логистика и поуздан транспорт јесу основа развоја малих и средњих предузећа, пољопривредника, старт-апова, али и великих компанија. Они који стварају, производе и извозе, сада ће са још више сигурности и лакоће моћи да пласирају своје производе, не само у Србији већ и ван граница наше земље. Шта то конкретно значи за Краљево и за цео регион Централне Србије, јер ова јединица Поште Србије покрива подручје два града, Краљева и Новог Пазара и четири општине, Рашку, Врњачку Бању, Сјеницу и Тутин? То значи брзину и поузданост поштанских услуга а роботизовано одељење, као центар модерног пословања, створиће услове за привлачење нових компанија и подстицај локалном предузетништву. Брза и ефикасна логистика је крвоток сваке здраве привреде, а ми данас Краљеву дајемо управо то – снажан и модеран логистички пулс- навела је.
Министарка је посебно нагласила да осим што оснажује постојеће запослене, овај центар ће отворити и могућности за нова, модерна занимања – инжењере, техничаре и оператере који ће управљати овим високотехнолошким системом.
-Дакле, овај пројекат је јасан сигнал да верујемо у потенцијал Краљева и његових грађана, да верујемо да управо овде треба градити будућност. Ускоро ће Моравски коридор повезати сва већа насеља централне Србије између Појата и Чачка – Ћићевац, Сталаћ, Крушевац, Трстеник, Врњачку Бању, Краљево и Чачак, где живи око пола милиона становника и ово је део визионарске политике председника Александра Вучића у који се у потпуности уклапа модернизација поштанског саобраћаја. Желим да се посебно захвалим нашим инжењерима, пројектантима и свим запосленима Поште Србије који су својим знањем и преданошћу допринели да ово постане стварност. Захваљујем се и локалној самоуправи на сарадњи и подршци- додала је Месаровић.
Министарка је подсетила да највећу захвалност дугује грађанима Краљева.
-Ваше поверење је оно што нас покреће. Овај центар је симбол наше одлучности да корачамо у корак са временом, да прихватимо изазове и искористимо нове технологије у корист сваког појединца, али и у интересу целог друштва. Поносни смо што показујемо да знамо и можемо више, када смо заједно – држава, локална самоуправа, привредници и грађани.
Она је подвукла и да господина Анђелковића, директора Поште, није познавала раније и да је њихов први сусрет био је приликом почетка преговора за колективни уговор који се тиче запослених у Пошти Србије.
-Толику посвећеност, борбеност, професионалност, с једне стране да очува стабилност предузећа, а са друге стране толика срчана и искрена борба за сваког запосленог. Ја то нисам видела у животу, а имала сам прилику и искуства. То ме је посебно мотивисало да научим од њега колико је непроспаваних ноћи вредно да се изборимо за материјални положај сваког запосленог. Ја сам посебно везана за Пошту Србије. До 2012. године пензије су биле неизвесне, нередовне, тада су пензионери радовали пензији, а сада је уобичајено да одређеног дана у месецу дође поштар. Из тог радовања моја покојна бака је правила крофне када долази поштар и доноси пензију. Он нам је постао негде део породице. Али данас живимо у мирној и стабилној земљи где пензије имају континуитет раста захваљујући политици Александра Вучића- казала је и додала:
-Ми се свакодневно боримо да са нашим конкурсима подржимо мали сектор, предузећа. Позивам сва микро, мала и средња предузећа и предузетнике да се јаве на све постојеће конкурсе када је у питању подршка државе. Паралелно с тим се боримо за директне стране и домаће велике инвестиције. Очекујемо још отварања нових радних места до краја године и боримо се да будемо у односу на све изазове да очувамо привредни амбијент и да идемо напред, да будемо једна од најбрже растућих економија, што и сада јесмо и поред свих покушаја рушења наше државе. Борићемо се и победићемо.