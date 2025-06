(ВИДЕО) Бујица однела и децу СТРАВИЧНА ПОПЛАВЕ ПОГОДИЛЕ ПАКИСТАН Погинуло најмање деветоро људи

Окружни администратор Шехзад Махбуб рекао је за Ројтерс да је породица доручковала поред реке Сват, а да су деца била у води и фотографисала када је наишла изненадна поплава.



Он је казао да је до сада из реке извучено девет тела, а да су четири члана породице спасена, као и да је још рано реćи колико је деце, а колико одраслих погинуло.



Мештани и више од 80 спасилаца трагају за преживелима, рекао је службеник спасилачке службе Шах Фахад.



Породичну групу су чинили туристи из Пакистана који посећују долину Сват, рекао је локални градоначелник Шахид Али Кан.



Премијер Пакистана Шехбаз Шариф је "изразио своју тугу због смрти туриста", наводи се у саопштењу његовог кабинета.

Floods in Pakistan's Swat River, due to heavy pre-monsoon rains, swept away 18 tourists, including 16 from Sialkot family. 11 dead, several missing.



Rescue ops on, 8 bodies recovered, 3 saved.



Pakistan govt can't blame anyone now, but may target India for future Indus Basin… pic.twitter.com/iK0jiBpZEp

— Treeni (@TheTreeni) June 27, 2025