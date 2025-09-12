clear sky
28°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО, ФОТО) РУСКА ЛУКА У ПЛАМЕНУ, ОБУСТАВЉЕНИ ЛЕТОВИ Грађани у паници, први напад на ово место

12.09.2025. 12:29 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
комбо
Фото: принтскрин X / @AnatoliUkraine

Напад украјинског дрона на руску северозападну луку Приморск, у близини Санкт Петербурга, запалио је брод и станицу, рекао је регионални гувернер.

То је био први пријављени напад беспилотних летелица на један од највећих терминала за извоз нафте и горива у земљи.

Од почетка августа, Украјина је појачала нападе на руску енергетску инфраструктуру, укључујући рафинерије и нафтоводе, док мировни преговори остају у застоју.

Напади на енергетску структуру

Друге луке, укључујући оближњу Уст-Лугу и црноморску обалу Новоросијска, више пута су биле мета последњих месеци.

 Русија је ревидирала свој план за извоз сирове нафте из западних лука за септембар на 2,1 милиона барела дневно, што је повећање од 11 одсто у односу на првобитни распоред, јер су напади беспилотних летелица на домаће рафинерије смањили локалну потражњу за сировом нафтом.

 

Гувернер Александар Дрозденко рекао је да је пожар на броду у Приморском угашен и да не постоји опасност од изливања нафтних деривата. Више од 30 дронова уништено је у региону, додао је он у посту на Телеграму.

Локални становници у паници, летови обустављени

Коментари испод његовог поста одражавају анксиозност локалних становника.

 

 

- Колико дуго ће ово трајати? Нисам спавао целу ноћ и цело јутро. Само желим да све буде у реду. Дете не спава, само покушава да заспи, а онда бум, бум - то је страшно. Желим да се све то ускоро заврши - написао је корисник по имену Сашуља.Приморски се налази у Финском заливу у близини Санкт Петербурга. Руска ваздухопловна агенција Росавијација саопштила је да је аеродром Пулково у Санкт Петербургу обуставио летове на неколико сати у петак ујутро.

Русија напади
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај