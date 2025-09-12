(ВИДЕО, ФОТО) РУСКА ЛУКА У ПЛАМЕНУ, ОБУСТАВЉЕНИ ЛЕТОВИ Грађани у паници, први напад на ово место

То је био први пријављени напад беспилотних летелица на један од највећих терминала за извоз нафте и горива у земљи.

Од почетка августа, Украјина је појачала нападе на руску енергетску инфраструктуру, укључујући рафинерије и нафтоводе, док мировни преговори остају у застоју.

Напади на енергетску структуру

Друге луке, укључујући оближњу Уст-Лугу и црноморску обалу Новоросијска, више пута су биле мета последњих месеци.

Kaliningrad was not the target! Instead...!⬇️



During the night, #UAV's attacked two objects on the territory of the #russia:



🟢Oil base in the #Smolensk region, 290 km from the border with #Ukraine (video);



🟢#Primorsk port in the #Leningrad region, 940 km from the Ukrainian… https://t.co/9x2EsOMxZB pic.twitter.com/jMiV0QfG9k — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) September 12, 2025

Русија је ревидирала свој план за извоз сирове нафте из западних лука за септембар на 2,1 милиона барела дневно, што је повећање од 11 одсто у односу на првобитни распоред, јер су напади беспилотних летелица на домаће рафинерије смањили локалну потражњу за сировом нафтом.

Гувернер Александар Дрозденко рекао је да је пожар на броду у Приморском угашен и да не постоји опасност од изливања нафтних деривата. Више од 30 дронова уништено је у региону, додао је он у посту на Телеграму.

Локални становници у паници, летови обустављени

Коментари испод његовог поста одражавају анксиозност локалних становника.

🚨 In [Leningrad region], drones struck Russia’s largest oil port, Primorsk.

Officials admit a pumping station and an oil tanker were damaged.

Explosions still rumble near St. Petersburg and Primorsk. pic.twitter.com/oZsWBC7dlb — AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) September 12, 2025

- Колико дуго ће ово трајати? Нисам спавао целу ноћ и цело јутро. Само желим да све буде у реду. Дете не спава, само покушава да заспи, а онда бум, бум - то је страшно. Желим да се све то ускоро заврши - написао је корисник по имену Сашуља.Приморски се налази у Финском заливу у близини Санкт Петербурга. Руска ваздухопловна агенција Росавијација саопштила је да је аеродром Пулково у Санкт Петербургу обуставио летове на неколико сати у петак ујутро.