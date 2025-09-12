(ВИДЕО, ФОТО) РУСКА ЛУКА У ПЛАМЕНУ, ОБУСТАВЉЕНИ ЛЕТОВИ Грађани у паници, први напад на ово место
Напад украјинског дрона на руску северозападну луку Приморск, у близини Санкт Петербурга, запалио је брод и станицу, рекао је регионални гувернер.
То је био први пријављени напад беспилотних летелица на један од највећих терминала за извоз нафте и горива у земљи.
Од почетка августа, Украјина је појачала нападе на руску енергетску инфраструктуру, укључујући рафинерије и нафтоводе, док мировни преговори остају у застоју.
Напади на енергетску структуру
Друге луке, укључујући оближњу Уст-Лугу и црноморску обалу Новоросијска, више пута су биле мета последњих месеци.
Kaliningrad was not the target! Instead...!
During the night, UAV's attacked two objects on the territory of the russia:
Oil base in the Smolensk region, 290 km from the border with Ukraine (video);
Primorsk port in the Leningrad region, 940 km from the Ukrainian…
Русија је ревидирала свој план за извоз сирове нафте из западних лука за септембар на 2,1 милиона барела дневно, што је повећање од 11 одсто у односу на првобитни распоред, јер су напади беспилотних летелица на домаће рафинерије смањили локалну потражњу за сировом нафтом.
Гувернер Александар Дрозденко рекао је да је пожар на броду у Приморском угашен и да не постоји опасност од изливања нафтних деривата. Више од 30 дронова уништено је у региону, додао је он у посту на Телеграму.
Локални становници у паници, летови обустављени
Коментари испод његовог поста одражавају анксиозност локалних становника.
In [Leningrad region], drones struck Russia's largest oil port, Primorsk.
Officials admit a pumping station and an oil tanker were damaged.
Explosions still rumble near St. Petersburg and Primorsk.
- Колико дуго ће ово трајати? Нисам спавао целу ноћ и цело јутро. Само желим да све буде у реду. Дете не спава, само покушава да заспи, а онда бум, бум - то је страшно. Желим да се све то ускоро заврши - написао је корисник по имену Сашуља.Приморски се налази у Финском заливу у близини Санкт Петербурга. Руска ваздухопловна агенција Росавијација саопштила је да је аеродром Пулково у Санкт Петербургу обуставио летове на неколико сати у петак ујутро.